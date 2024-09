Audi udvider sit udvalg af elektriske SUV’er med en ny variant af Q6 e-tron, der kombinerer baghjulstræk og en mindre, men effektiv batteripakke med avanceret 800 volts teknologi, der giver en rækkevidde på op til 531 km.

Ny variant af Audi Q6 e-tron lanceres med avanceret teknologi

Audi lancerer nu en ny variant af den populære elektriske SUV Q6 e-tron, som er bygget på den innovative Premium Platform Electric (PPE). Den nye model tilbyder en perfekt balance mellem ydeevne og effektivitet med et mindre batteri og baghjulstræk, der sikrer en imponerende rækkevidde på op til 531 km på en enkelt opladning. Audi Q6 e-tron kan nu bestilles hos danske forhandlere til priser fra 549.990 kr.

Imponerende ydeevne og hurtig opladning

Den nye Q6 e-tron variant yder op til 215 kW (292 hk) og kan accelerere fra 0 til 100 km/t på blot 7 sekunder, hvilket giver en dynamisk køreoplevelse uden at gå på kompromis med effektiviteten. Med et netto batteri på 75,8 kWh (83 kWh brutto) kombineret med avanceret 800 volts teknologi, kan bilen lades med op til 225 kW. Dette muliggør en hurtig opladning fra 10-80% på kun 21 minutter.

Audi: Flere valgmuligheder for kunderne

“Med denne nye variant udvider vi Audi Q6 e-tron familien og tilbyder kunderne en SUV, der forener lang rækkevidde, hurtig opladning og dynamiske køreegenskaber,”

“Denne model er et klart bevis på, at man ikke behøver at vælge den største batteripakke for at få en komplet elektrisk køreoplevelse.”

Flere versioner og udstyrsniveauer

Den nye variant gør Audi Q6 e-tron til et attraktivt valg for dem, der ønsker en premium SUV med fokus på bæredygtighed, høj ydelse og hurtig opladning. Modellen findes nu i to baghjulstrukne versioner med forskellige batteristørrelser og ydelser, samt i to firehjulstrukne versioner, herunder den sportslige SQ6 e-tron.

Audi Q6 e-tron tilbydes i Danmark i tre udstyrsversioner: Progress, Progress plus og Ultra, hvilket giver kunderne mulighed for at vælge den variant, der bedst matcher deres behov.