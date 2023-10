Audi’s Mesterværk: R8 Coupé V10 GT RWD2

Audi R8 Coupé V10 GT RWD2 er en uimodståelig blanding af teknologisk mesterskab og elegancen af en ægte super sportsvogn. Med 620 hæstekræfter fra sin V10-motor og en vægtreduktion på omkring 20 kg leverer den en præstation, der er uden sidestykke.

Det kraftfulde hjerte

Under kølerhjelmen gemmer sig en 5.2 liters V10-motor, som leverer 620 hestekræfter og 565 Nm moment.

Denne kraftfulde motor sender R8 GT2 fra 0 til 100 km/t på kun 3.4 sekunder og videre til en imponerende topfart på 320 km/t. Den nye 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse sikrer lynhurtige skift, hvilket gør accelerationen i alle gear endnu mere imponerende. Men det stopper ikke der.

Avanceret Torque Rear-Drift

For første gang nogensinde introducerer Audi Sport Torque Rear mode i R8 GT2. Dette unikke system giver føreren kontrol over, hvor meget baghjulene glider og giver en fantastisk overstyret køreoplevelse. Ved hjælp af funktioner på rattet kan føreren vælge mellem syv karakteristiske niveauer af understyring, hvilket gør det muligt at tilpasse bilens adfærd til færdigheder og vejforhold.

Lettere og mere agil

Sammenlignet med R8 Coupé V10 performance RWD3, har Audi formået at reducere vægten på R8 GT2 med omkring 20 kg takket være forskellige foranstaltninger. Den eksklusive 20-tommer fælge er lettere og kan udstyres med high-performance Michelin Sport Cup 2-dæk til både vej- og racerbanekørsel. De lette smedede hjul er inspireret af Audis motorsportsbiler. Den keramiske bremseanlæg sparer yderligere vægt. Derudover er R8 GT2 udstyret med R8-bucketsæder og en sportsundervogn, der øger vejgrebet og hjørnehastigheden.

Eksklusivt design og aerodynamik

R8 GT2 er udstyret med eksklusive add-ons, som skiller den ud fra mængden. Carbon Aerokit’et giver ikke kun en forbedret aerodynamik, men også større vejstabilitet og hurtigere kurvehastigheder. Den består af en forsplitter, flics, sidebeklædning, cW-elementer på bagkofangerens sider, en diffuser og en bagvinge med gooseneck-ophæng. Dette sikrer optimale luftstrømme og forbedrer aerodynamikken.

Eksklusivt interiør

Indvendigt fortsætter Audi Sport GmbH hyldesten til den originale R8 GT fra 2010. Kabinen er udført i en kombination af sort og rød, inklusive de karakteristiske røde sikkerhedsseler. Gulvmåtterne og de specialdesignede R8-sæder bærer specialmodelens sort-røde logo.

Med sit elegante design og fantastiske præstationer er den nye Audi R8 Coupé V10 GT RWD2 en ægte mesterværk og et værdigt medlem af R8-familien.