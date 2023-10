Jaguars sidste benzindrevne sportsvogn: F-Type ZP EDITION

now playing

Jaguar, det ikoniske britiske bilmærke, er klar til en dristig transformation. Efter mere end 75 års produktion af sportsvogne med brændstofdrevne motorer, bevæger de sig støt mod at blive en moderne, fuldt elektrisk luksusbrand.

I 2024 markerer afslutningen på en æra for Jaguar med forbrændingsmotorer i motorrummet, og det gør de med stil. Den nyligt afslørede F-TYPE ZP Edition er deres hyldest til denne epoke og samtidig det sidste kapitel af en utrolig historie.

Inspiration fra ikoner:

Historien om Jaguar og deres sportsvogne er fyldt med ikoniske øjeblikke. Inspirationen til F-TYPE ZP Edition kommer fra de legendariske Jaguar E-typer, der i 1960’erne dominerede racerbanerne og vandt folks hjerter. Med en imponerende supercharged V8-motor, der yder 575 hk, er F-TYPE ZP Edition en hyldest til Jaguars forbrændingsmotorer, men den leverer også et væld af moderne præstationer og luksus.

Eksklusivitet og håndværk:

Kun 150 heldige ejere vil have fornøjelsen af at eje en F-TYPE ZP Edition. Disse superchargede V8 F-TYPE-benzinmodeller byder på specielt udvalgte interiør- og eksteriørdetaljer fra SV Bespoke, Jaguars eksperter inden for individualisering. Fra det øjeblik, du ser bilen, og når du træder ind i det smukt udførte interiør, er der en aura af eksklusivitet og kvalitet, som kun Jaguar kan levere.

Design, der fortæller en historie:

De to unikke lakeringer til F-TYPE ZP Edition vækker minder om de legendariske “Project ZP” E-typer, der havde imponerende sejre på racerbanerne. Med Oulton Blue Gloss-lak og Mars Red- eller Ebony duotone-læderinteriør eller Crystal Grey Gloss-lak og Navy Blue- eller Ebony duotone-læderinteriør skiller F-TYPE ZP Edition sig ud, hvor end den går. Disse farver harmonerer smukt med håndmalede racerinspirerede cirkler i Porcelain White Gloss på dørene og kølergrillindfatninger i Porcelain White Gloss. Det er den slags opmærksomhed for detaljer, der adskiller Jaguar fra mængden.

Unikt Interiør og eksteriør:

F-TYPE ZP Edition byder på en række unikke detaljer. Interiøret har horisontale riller i sæderne og Gloss Black-detaljer, som giver bilen et sporty og luksuriøst præg. Støbte 20″ aluminiumsfælge og Gloss Black Diamond Turned instrumentpanel og indstigningslister fuldender det unikke udseende. Derudover findes der et eksklusivt F-TYPE ZP Edition-mærke samt en ‘One of 150’ SV Bespoke-produktionsplade, der viser bilens unikke karakter.

Præstation, som kun Jaguar kan levere:

F-TYPE ZP Edition kommer både som en Coupé og en Cabriolet og leverer en imponerende præstation på tværs af alle forhold og vejr. Den 575 hk supercharged V8-motor kombineret med Intelligent Driveline Dynamics-teknologi (IDD) og firehjulstræk gør det muligt for F-TYPE ZP Edition at nå 0-100 km/t på kun 3,5 sekunder og opnå en elektronisk begrænset topfart på 300 km/t. Dette er en ægte sportsvognsoplevelse, som vil glæde selv de mest krævende bilentusiaster.

Afslutningen på en æra:

F-TYPE ZP Edition er mere end bare en bil; det er en fejring af en imponerende arv. Jaguar har længe været synonymt med biler, der er mere end blot transportmidler – de er kunstværker på hjul. Og F-TYPE ZP Edition er ingen undtagelse. Den kombinerer det bedste fra Jaguars historie med moderne teknologi og ydeevne.