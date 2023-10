Singapore Slingshot: En rekordtur for Porsche Taycan

now playing

Et mindeværdig road trip, hvor tre journalister gennemfører den hurtigste helt elektriske rejse fra Thailand til Singapore – på 29 timer og 15 minutter.

Som en del af Porsche’s fortsatte 75-års jubilæumsfejringer har Porsche deltaget i en unik udfordring i Sydøstasien og sat historie med den hurtigste enkeltrejse i en elektrisk bil fra Thailand til Singapore. Tre journalister påtog sig den anstrengende non-stop køretur fra Bang Yai i udkanten af Bangkok til Gardens by the Bay i Singapore, hvor de skiftedes til at køre en Porsche Taycan 4S Cross Turismo og benyttede sig af det hurtige opladningsnetværk Shell Recharge High Performance Charging (HPC), som nylig er blevet implementeret i regionen af ​​Shell i samarbejde med Porsche.

Rekorden blev udført af journalisterne Pholpat Salayakanond fra Thailand, Pan Eu-Jin fra Malaysia og Desmond Chan fra Singapore. Trioen kørte i skiftehold over den udmattende 1.845 km rute og stoppede kun for 25-minutters opladningspauser, takket være Shells hurtige opladningsnetværk og Taycans unikke 800V opladningsarkitektur.

Taycan 4S Cross Turismo med sin forhøjede kørehøjde og en rækkevidde på op til 512 kilometer var det perfekte køretøj til denne potentielt farlige rejse. På vejen skulle bilen overholde alle nationale hastighedsgrænser for ikke at annullere rekorden, hvilket også ville maksimere den potentielle rækkevidde.

Historien Undervejs Mens bilen bevægede sig sydpå gennem den thailandske halvø, tiltrak bilens særlige 75-års jubilæumslakering opmærksomhed og indbød til entusiastiske samtaler ved hver opladningsstation, mens bilen bevægede sig gennem kontrolpunkter fra Chumphon til Nakhon Si Thammarat og længere sydpå til Hat Yai. For at sikre, at hver fase af rejsen forløb gnidningsløst, benyttede holdet sig af de samme fordele, som alle Porsche-ejere har på Shells HPC-netværk og reserverede deres næste opladning op til 60 minutter inden ankomst.

Nattevagt og fortsættelse Ved nattetide havde de rejsende krydset grænsen til Sadao og sat kursen mod det første kontrolpunkt i Malaysia ved Porsche Centre Penang. Efter en lang dags kørsel var der tid til en hurtig pause, inden besætningen vendte tilbage til vejen for natten. Her var Taycans sikkerhedsassistance-systemer en velkommen luksus: Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) LED-forlygter belyste vejen, mens lane assist holdt bilen perfekt positioneret, mens holdet fortsatte ind i natten.

Efter endnu et opladningsinterval ved Shell Recharge Tapah fortsatte Taycan sin stille rejse over størstedelen af den malaysiske halvø. Batteripakken blev fyldt op for sidste gang ved Shell Recharge Tangkak ved spidsen af ​​delstaten Johor. De tre chauffører fortsatte på tværs af grænsen mellem Malaysia og Singapore i de tidlige timer, på trods af en udfordring ved Tuas-kontrolpunktet, takket være en backup Taycan Cross Turismo, der ventede i kulissen. På dette tidspunkt var trioen på vej mod målet, ned ad Ayer-Rajah Expressway mod den berømte Singapore skyline.

Rekordtid Klokken 10:15 lokal tid trillede bilen og dens triumferende besætning op til målstregen – SG50 Lattice-strukturen inden i de maleriske Gardens by the Bay. Chauffør