BMW M Motorsport vendte tilbage til podiet ved 24-timersløbet i Le Mans for første gang i 27 år, da bil #20 sikrede andenpladsen efter en intens dyst med Toyota. For danske Kevin Magnussen blev det derimod en skuffende weekend, hvor pole position blev forvandlet til en udgået bil.

BMW M Team WRT skrev historie ved årets udgave af 24-timersløbet på Circuit de la Sarthe. I deres tredje deltagelse i hypercar-klassen sikrede holdet en samlet andenplads — mærkets første podieplacering i Le Mans siden den legendariske totalsejr med BMW V12 LMR i 1999.

Bag rattet i den vindende #20 BMW M Hybrid V8 sad hollænderen Robin Frijns, tyske René Rast og sydafrikanske Sheldon van der Linde. Trioen sluttede blot 10,9 sekunder efter den vindende Toyota — en margin der understreger, hvor tæt BMW var på at gentage triumfen fra forrige århundrede.

Tæt på den historiske gentagelse

Bil #20 startede løbet fra fjerdepladsen og var flere gange i front i løbet af de 24 timer. Det var Frijns, der tog det sidste stint, hvor jagten på Toyota til sidst kom til kort. Alligevel markerer resultatet et vigtigt gennembrud for BMW’s tilbagevenden til prototype-racing på højeste niveau, hvor mærket først for nylig er vendt tilbage med M Hybrid V8 i Hypercar-klassen.

Forrige store Le Mans-succes for BMW M Motorsport var som nævnt totalsejren i 1999 med BMW V12 LMR — en sejr der står som en milepæl i mærkets motorsportshistorie. At være tilbage på podiet efter mere end et kvart århundrede er derfor en betydelig bedrift.

Skuffelse for Kevin Magnussen og bil #15

Set med danske briller blev weekenden mere bittersød. Den historiske BMW-weekend begyndte ellers stærkt allerede torsdag, da Kevin Magnussens bil #15 sikrede pole position til løbet — et imponerende resultat for danskeren, der er i sit første år som BMW-fabrikskører.

Løbet udviklede sig dog ikke som håbet for #15. Efter en uundgåelig kollision og en punktering var det i sidste ende en teknisk defekt, der tvang bilen til at udgå, før målstregen kunne krydses.

“Det var bare ikke vores race. Nogle få ting gik galt, men sådan kan Le Mans også være. Heldigvis lykkedes det for vores søsterbil at score en fantastisk podieplacering. Det er i sidste ende en kæmpe succes for os alle. Og for os i bil #15: Vi kommer stærkere tilbage,” udtalte Kevin Magnussen efter løbet.

En vigtig markør for BMW’s comeback

Resultatet føjer sig til en stigende kurve for BMW M Team WRT i denne sæson. Tidligere på året — den 10. maj — sikrede Kevin Magnussen sit første VM-podie på Spa-Francorchamps, og pole position i Le Mans bekræftede, at #15 havde tempoet til at blande sig i toppen.

For BMW M Motorsport som helhed er andenpladsen i Le Mans en stærk indikation af, at investeringen i M Hybrid V8-projektet begynder at betale sig. Med kun 10,9 sekunder op til den vindende Toyota er en samlet sejr ikke længere langt væk i horisonten.

Fakta: BMW på Le Mans 2026

Resultat #20 BMW M Hybrid V8: 2. plads samlet

Kørere #20: Robin Frijns (NL), René Rast (D), Sheldon van der Linde (SA)

Margin til vinderen (Toyota): 10,9 sekunder

Startposition #20: 4. plads

Resultat #15 BMW M Hybrid V8: Udgået (teknisk defekt)

Kørere #15: Kevin Magnussen m.fl.

Pole position: #15 (BMW)

Forrige samlede Le Mans-podie for BMW: 1999 (totalsejr med BMW V12 LMR)

Foto: BMW

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/bmw_danmark