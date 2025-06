BMW’s næste generation iX3 sætter nye standarder for elbiler 

BMW er tæt på at præsentere næste generations BMW iX3, og omfattende test af prototyper er allerede i gang. Med en rækkevidde på op til 800 km og muligheden for at lade over 350 km rækkevidde på kun ti minutter lover bilen at flytte grænserne for elektrisk mobilitet.

„Længere rækkevidde, hurtigere opladning, et helt nyt display- og betjeningskoncept og intelligensen fra fire superhjerner er kendetegnende for Neue Klasse,“ siger Mike Reichelt, chef for Neue Klasse hos BMW. Han understreger, at BMW iX3 bliver den første model i BMW’s nye generation, der introducerer banebrydende teknologiske opgraderinger, som fremover vil præge alle BMW’s modeller.

Innovative opladningsmuligheder og batteriteknologi

Kernen i den nye BMW iX3 er BMW’s sjette generations elektriske drivlinje (Gen6). De cylindriske battericeller har en energitæthed, som er 20 procent højere end tidligere generationer, hvilket gør opladning hurtigere og mere effektiv. Med en 800-volts arkitektur kan bilen også oplade ekstremt hurtigt på kraftige ladestationer, og den kan stadig bruge almindelige 400-volts ladestationer.

En spændende nyhed er tovejsopladning, hvor bilen kan fungere som en mobil powerbank og levere strøm til eksterne enheder (Vehicle-to-Load). Den kan også fungere som energilager for hjemmet (Vehicle-to-Home), hvilket kan være med til at reducere strømomkostningerne.

Revolutionerende display- og betjeningsoplevelse

BMW Panoramic iDrive er den nye førerfokuserede teknologi, der giver en hidtil uset oversigt og betjeningskomfort. Systemet inkluderer en panorama-visning af information direkte på forruden, kombineret med et 3D Head-Up Display. Derudover findes en central skærm med ergonomisk placering og et Shy-tech multifunktionsrat, der intuitivt kan betjenes uden at fjerne opmærksomheden fra vejen.

Ny supercomputer forbedrer køredynamikken

Den nye centrale computer, kaldet Heart of Joy, styrer alt fra drivlinjen til bremserne. Den arbejder ti gange hurtigere end tidligere computere, hvilket sikrer en direkte og præcis respons. Sammen med BMW Dynamic Performance Control-software bliver køredynamikken mærkbart forbedret, hvilket lover en unik køreoplevelse.

BMW introducerer med iX3 også næste generation af førerassistentsystemer, hvor AI-baseret teknologi behandler data 20 gange hurtigere end tidligere. Det giver bedre sikkerhed og øget komfort for føreren. Den endelige version af BMW iX3 bliver præsenteret i september på biludstillingen IAA Mobility i München, og serieproduktionen starter allerede i slutningen af året.

Kilde: BMW AG