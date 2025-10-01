CUPRA Formentor VZ5 vender tilbage – fem cylindre, firehjulstræk og fuld karakter

CUPRA har valgt at genoplive en af sine mest markante modeller. Formentor VZ5 vender tilbage – og den gør det med den karakteristiske femcylindrede motor forrest, en lydkulisse i særklasse og et design, der tydeligt signalerer, at det her er en bil bygget til entusiaster.

Klassisk teknik i moderne indpakning

Under motorhjelmen ligger den velkendte 2,5-liters TSI-benzinmotor, udviklet i samarbejde med Audi. Den yder 390 hk og 480 Nm, og er koblet til en 7-trins DSG-gearkasse samt firehjulstræk, der sikrer effektiv kraftfordeling og imponerende vejgreb.

Resultatet er en bil, der forener klassisk mekanisk kraft med moderne kontrol. Den accelererer fra 0-100 km/t på omkring 4,2 sekunder, og lyden fra den femcylindrede rækkemotor er alt andet end diskret – præcis som man håber, når man trykker på startknappen.

Design med tydelig attitude

Formentor VZ5 adskiller sig visuelt markant fra de øvrige versioner. Fronten er mere aggressiv, luftindtagene større, og bilens proportioner er gjort bredere og lavere.

Bagtil finder man de karakteristiske kobberfarvede udstødningsrør, en sort diffuser og 20-tommer fælge i VZ5-design, som fuldender det sportslige udtryk.

Farverne Enceladus Grey Matt, Century Bronze Matt og Dark Void er udviklet specifikt til modellen og giver bilen et råt, men elegant præg.

Foto: Cupra

Kabinen: Mørk, fokuseret og digital

Indvendigt fortsætter CUPRA stilen. De markante Bucket-sæder med integrerede nakkestøtter holder føreren tæt på bilen, mens kobberdetaljer og mørke nuancer skaber en sportslig atmosfære.

Det digitale cockpit og det store infotainmentsystem i midten er velkendt fra de øvrige Formentor-modeller, men her får de et særligt VZ5-touch – både i grafik og i materialevalg.

Kvalitetsfornemmelsen er høj, og alt er orienteret mod føreren, som man forventer af en bil, der handler om oplevelse og kontrol.

Eksklusivitet og begrænset produktion

CUPRA har bekræftet, at Formentor VZ5 kun bliver produceret i 4.000 eksemplarer på verdensplan.

Det gør modellen til en sjældenhed, men ikke en bil, der er tænkt som et samleobjekt – snarere som et passioneret projekt fra et mærke, der stadig ønsker at bygge biler med benzin i blodet.

CUPRA’s mest følelsesladede model

Selvom CUPRA i stigende grad fokuserer på el- og hybridbiler som Born og Tavascan, viser VZ5, at der stadig er plads til den klassiske forbrædningsmotor.

“Formentor VZ5 er skabt til dem, der elsker at køre bil. Den kombinerer den ikoniske femcylindrede motor med moderne design og teknologi – et symbol på CUPRAs rødder og fremtid,” lyder det fra CUPRA Danmarks presseafdeling.

Produktionsstart er planlagt til første kvartal af 2026, og danske specifikationer forventes offentliggjort senere i år.

Bilsektionens vurdering

Selvom vi endnu ikke har haft mulighed for at teste Formentor VZ5, ligner den et frisk pust i et segment, der efterhånden er domineret af elektrificerede modeller.

Her får man en SUV, der tør larme, tør vise muskler – og som samtidig holder fast i det, mange bilentusiaster savner: en motor med puls, en lyd med sjæl og en køreoplevelse, der er lige dele teknik og følelse.

CUPRA Formentor VZ5 er kort sagt en modig bil i en stille tid – og måske netop derfor en af de mest interessante modeller, vi ser fra Cupra i 2026.