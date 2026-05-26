CUPRA Raval har været blandt årets mest omtalte nye elbiler, og nu får danskerne for første gang mulighed for selv at sætte sig bag rattet. Den 13.-14. juni åbner CUPRA-forhandlerne dørene til CUPRA Days, hvor den kompakte elbil kan opleves og prøvekøres af offentligheden. Samme weekend bliver der dobbelt Danmarkspremiere, når også den opdaterede CUPRA Born vises frem.

CUPRA Raval har været blandt årets mest omtalte nye elbiler, og 13.-14. juni får danskerne for første gang chancen for selv at prøvekøre den. Til arrangementet CUPRA Days åbner mærkets forhandlere over hele landet dørene, så offentligheden kan opleve og prøvekøre den kompakte elbil.

Go-kart-følelse og plads til hverdagen

Inden de første danske kunder har fået nøglerne i hånden, har Raval allerede været i hænderne på europæiske motorjournalister, der har prøvekørt bilen i Barcelona — byen, hvor den også produceres. Her har den især høstet ros for køreegenskaberne og den karakteristiske “go-kart-følelse”, som CUPRA har gjort til et af sine varemærker.

Ifølge CUPRA leverer Raval samtidig på de praktiske behov med en rækkevidde på op til 444 kilometer (WLTP), en anhængervægt på op til 1.200 kg og et bagagerum på 441 liter. Det markante design har desuden sikret modellen en Red Dot Award — en af verdens mest anerkendte designpriser.

“Vi er ikke i tvivl om, at Raval lever op til den store interesse og de forventninger, der har været til bilen. Men det er først, når man sætter sig bag rattet, at man for alvor forstår, hvad den kan. Den kombinerer en køreglæde, som mange ikke forventer af en kompakt elbil, med de praktiske egenskaber, man har brug for i hverdagen. Vi tror, at rigtig mange danskere vil blive positivt overraskede, når de prøver den,” udtaler Jesper Birkholm Klein, Head of Product hos CUPRA Danmark.

Dobbelt Danmarkspremiere

CUPRA Days bliver samtidig den første brede offentlige præsentation af den opdaterede CUPRA Born, som ifølge mærket har fået skarpere design, ny teknologi og op til ca. 620 kilometers rækkevidde. Dermed kan danskerne for første gang opleve hele CUPRAs elektriske modelprogram samlet — fra den kompakte Raval over den alsidige Born til SUV-coupéen Tavascan.

Born fås fra 249.990 kroner med en oplyst rækkevidde på 478-624 km (WLTP), mens den større Tavascan starter ved 299.990 kroner med en rækkevidde på 532-551 km.

To års fri strøm til Tavascan

For de besøgende, der vil have ekstra plads og lang rækkevidde, sætter CUPRA særligt fokus på Tavascan. Den elektriske SUV-coupé tilbydes i øjeblikket med to års fri strøm fra Clever samt mulighed for gratis standardinstallation af en ladeboks i hjemmet, og udvalgte modeller kan leveres med det samme. Tilbuddet gælder i en begrænset periode og så længe lager haves. Clever-kampagnen løber fra 27. april til 31. august 2026 og har ifølge CUPRA en samlet værdi på 21.675 kroner.

En vigtig prisbrik i et voksende segment

Med en vejledende startpris på 189.990 kroner placerer Raval sig i bunden af CUPRAs elektriske program og i det hastigt voksende segment for kompakte elbiler, hvor prisen er afgørende for mange danske købere. CUPRA understreger dog, at alle tal foreløbig er baseret på foreløbige tekniske data, og at endelige specifikationer, modelprogram og priser først fastlægges ved markedsintroduktionen.

Fakta: CUPRA Raval

Effekt: 85-166 kW (116-226 hk)

85-166 kW (116-226 hk) Batteri: 37 kWh (LFP) eller 52 kWh (NMC)

37 kWh (LFP) eller 52 kWh (NMC) Rækkevidde: 310-444 km (WLTP)

310-444 km (WLTP) Forbrug: 12,7-16 kWh/100 km

12,7-16 kWh/100 km Opladning, normal (0-100 %): op til 5 t 30 min. (11 kW)

op til 5 t 30 min. (11 kW) Opladning, hurtig (10-80 %): ca. 23-35 min. (50-105 kW)

ca. 23-35 min. (50-105 kW) Bagagerum: 441 liter

441 liter Anhængervægt: op til 1.200 kg

op til 1.200 kg Pris fra: 189.990 kroner (vejl. udsalgspris)

Alle angivne værdier er foreløbige og baseret på foreløbige tekniske data.

Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/seat-danmark