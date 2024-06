Disse kø-fælder skal du undgå på kør selv-ferien

Det kan være mere end svært helt at undgå bilkøer på sommerens tur sydpå. Men med en smule planlægning kan du undgå de værste ‘Staus’. FDM har samlet et overblik over syv trafikale flaskehalse, du bør undgå på turen ned gennem Europa.

Mange danskere sætter de kommende uger kursen sydpå, på familie ferie eller til EM i tyskland. Men begynder ferien bag rattet, skal der tankes godt med tålmodighed hjemmefra. Igen i år er der nemlig udsigt til Staugefahr på mange europæiske veje, hvor ferietrafikken ventes at blive mindst lige så tæt som sidste sommer. Alene i Tyskland drillede 43.000 bilkøer bilisterne i weekenderne.

Store pres på de sydgående motorveje

Særligt i Tyskland vil der mange steder være pres på de store sydgående motorveje, ligesom EM i fodbold vil sætte sit præg på vejene i og omkring de 10 værtsbyer. Dertil kommer de mange vejarbejder, som flere steder kan drille bilisterne. Alene på de tyske motorveje er godt 1.300 vejarbejder i øjeblikket i gang. Mange steder er hastigheden her skiltet ned til 80 km/t. eller mindre, og vejbaner er snævret ind. Ved de fleste vejarbejder er der dog to spor eller flere i hver retning.

Strækninger med udsigt til lange kødannelser

Især på strækningerne her er der udsigt til lange kødannelser ved vejarbejder:

A3 mellem Würzburg og Nürnberg

A7 gennem ved Hamborg/Elbtunnel samt mellem Kassel og Würzburg

A8 München – Østrig (mod Salzburg/Innsbruck)

A9 vest for Berlin – Leipzig – Nürnberg – München – to vejarbejder á hver 10 km

A10 (Berliner Ring)

A99 (München Ring) øst om München – mange små strækninger med vejarbejde

Pas på disse flaskehalse

Fra sidst i juni ruller den første ferietrafik, og den ventes at tage til kulminerende fra sidst i juli, hvor store dele af Europa går på sommerferie, og frem til sidst i august. Et enkelt lyspunkt er dog, at det kørselsforbud, der i flere lande gælder for større lastbiler om søndagen, udvides til også at gælde lørdage. For eksempel i Tyskland, hvor forbuddet træder i kraft lørdag den 1. juli og gælder frem til udgangen af august. Det gælder dog ikke i delstaten Bayern, hvor de store lastbiler fortsat må køre både lørdag og søndag. Det skyldes oprydningsarbejdet efter de seneste ugers store oversvømmelser.

Undgå myldretid og skiftedage

Weekenderne er sommerens travleste på vejene, hvor trafikken allerede tager til fra fredag middag. Særligt lørdag kan dog være tung, da lørdag er skiftedag på mange feriedestinationer, hvilket betyder tæt trafik i begge retninger. Undgå derfor at ramme de store byer i myldretiden om morgenen og eftermiddagen, og særligt på fredage. For danskere, der kører sydpå, vil det især sige Hamborg, Berlin og München.

Længere sydpå kan det også være en god idé at komme forbi de større flaskehalse enten før eller efter det store træk om lørdagen. Hvis muligt, så kør igennem om fredagen og tag en overnatning længere fremme. Det kan ikke bare give en kortere rejsedag lørdag, men det kan også betyde, at I ikke risikerer at tilbringe hele dagen med køkørsel i en varm bil.

Hvis kø-fælden klapper

Bilen kommer på ekstra hårdt arbejde på ferien. Derfor er det vigtigt, at den kan klare strabadserne. Det gælder ikke mindst bilens batteri, der skal være i topform. Sørg også for, at klima- eller airconditionanlæg er serviceret og virker, som det skal. Det samme gælder bilens vinduesviskere.

Sørg for at have noget vand og gerne frugt med, hvis I alligevel skulle ende med at sidde fast. Skulle I sidde fast i en kø, er det vigtigt at trække ud til siderne, så der åbnes en korridor i midten til redningskøretøjer – en såkaldt Rettungsgasse. I flere lande er det et lovkrav. Bøden for ikke at gøre det er i Tyskland på 200 Euro.

Gode tips til, når du er på vej

Hvor man for år tilbage sad med et kort, er det for længst afløst af GPS, der gør det nemt at finde vej. Har den samtidig live trafikopdateringer, får du løbende meldinger om, hvordan trafikken er forude. Det giver dig mulighed for at vælge en anden rute.

Et alternativ er at bruge Google Maps, som nok giver det mest præcise og aktuelle overblik over trafikken forude. Ved udsigt til kø foreslår Google Maps selv en alternativ rute med beregnet sparet tid.

Elektroniske vejvisere til trods kan det stadig være praktisk med et fysisk kort i bilen. Flere større veje og tunneller er betalingsveje. Ved både Brennerpasset og Karawanken-tunnellen og flere andre tunneller i Østrig er der betalingsanlæg, som i højsæsonen kan være flaskehalse. Via ASFiNAG kan der købes såkaldt pay by plate-passage hjemmefra, så du kører lige igennem i et fast track. Ellers er et godt råd at have kontanter (lokal valuta) i bilen, da det er den gængse betalingsform ved mange betalingsanlæg.