Dobbelt verdenspremiere: Golf R og Golf R Variant

Introduktion til kraftfulde innovatorer

Volkswagen lancerer de nye modeller Golf R og Golf R Variant, som repræsenterer den nyeste spidskompetence inden for bilproducentens sportslige lineup. Med en motor på 333 hk og en maksimal hastighed på op til 270 km/t, sætter disse biler nye standarder for hvad man kan forvente af performance og teknologi i Golf-serien.

Innovation i design og teknologi

2024 modellerne af Golf R-serien byder på betydelige opgraderinger både æstetisk og funktionelt. Det nye frontdesign inkluderer avancerede LED-forlygter og et opdateret Volkswagen-logo, der nu lyser. Desuden er bilernes aerodynamik og visuelle appel forbedret med nye 19-tommer smedede letmetalfælge, som ikke kun optimerer køreegenskaberne men også bidrager til et mere markant udseende.

Køreprofiler for enhver situation

Med fem indbyggede køreprofiler, der kan tilpasses efter forskellige kørselsbehov, og to yderligere profiler specielt designet til banebrug, demonstrerer Golf R og Golf R Variant en ekstraordinær fleksibilitet. Disse profiler ændrer bilens karakter fra en behagelig pendlerbil til en racerklar performance bil, alt efter førerens behov og omgivelserne.

Forbedret køreoplevelse og performance

Den nye Golf R og Golf R Variant er udstyret med en 2,0-liters turboladet motor, der leverer imponerende 333 hk. Koblet med en 7-trins DSG-gearkasse og det intelligente 4MOTION-firehjulstræk, tilbyder disse modeller en uovertruffen trækkraft og acceleration, som sikrer suveræn køreglæde under alle forhold. Den avancerede teknologi i drivlinjen garanterer, at kraften udnyttes effektivt, hvilket giver en dynamisk og responsiv køreoplevelse.

Luksuriøst og teknologisk avanceret interiør

Interiøret i de nye Golf R-modeller fremstår mere raffineret og teknologisk avanceret end nogensinde. Med funktioner som Digital Cockpit Pro, som inkluderer innovative displays som G-meter og GPS-omgangstimer, er kabinen designet til at forbedre både den praktiske og emotionelle køreoplevelse. De sportslige sæder, udsøgte materialer og detaljerede finish viser Volkswagens forpligtelse til kvalitet og komfort.

En ny æra for Golf R

Lanceringen af Golf R og Golf R Variant markerer en ny æra for Volkswagen’s R-serie. Disse biler kombinerer de seneste fremskridt inden for bilteknologi med en urokkelig dedikation til performance og kvalitet, hvilket resulterer i en køreoplevelse, der er svær at matche. Med disse tilføjelser fortsætter Volkswagen med at definere og udvide grænserne for hvad en performance bil kan og bør være.