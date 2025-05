Elbilen som hjemmets batteri: En grønnere fremtid kræver nye løsninger 

Det danske elnet står over for store udfordringer. Den grønne omstilling, øget elektrificering og stigende energibehov skaber pres på vores forsyningssikkerhed. Men nu viser en ny analyse, at elbilen – ud over dens rolle som transportmiddel – også kan blive en vigtig energikilde i hjemmet. Med ny ladeteknologi kan elbiler fungere som batterier, der aflaster elnettet og giver strøm i boligen, når det er allermest nødvendigt.

Elbilen som nødstrømskilde

Takket være såkaldt to-vejs-opladning (også kaldet V2G – Vehicle-to-Grid), kan strøm ikke blot løbe fra elnettet og ind i bilens batteri, men også den anden vej: fra bilens batteri tilbage til boligen. Det betyder, at en elbil kan fungere som en midlertidig nødstrømskilde ved strømafbrydelser eller forstyrrelser i elnettet.

“Der er et stort potentiale for at udnytte elbilerne som en energikilde, særligt i tilfælde af strømafbrydelse,” siger Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobility Denmark. Teknologien vil i fremtiden kunne gøre det muligt at holde lyset tændt og køleskabet i gang, selv når resten af nabolaget ligger i mørke.

Batterikapaciteten vokser og det samme gør mulighederne

I dag har elbiler i Danmark en samlet batterikapacitet på 31 GWh. Det svarer til den samme mængde strøm, som havvindmølleparken Middelgrunden producerer på 128 dage. Da denne kapacitet forventes at vokse markant frem mod 2030 er elbiler altså en uudnyttet energireserve, der kan lagre strøm, når det er billigt og rigeligt og levere det tilbage, når det er i mangel.

“Det kan i praksis også være af stor betydning for de enkelte husstande, som kan oplade deres bil, når strømmen er billigst, og bruge den som energikilde på tidspunkter i døgnet, hvor efterspørgslen efter strøm er stor.” siger Mads Rørvig.

V2G – teknologi i samfundets tjeneste

Vehicle-to-Grid teknologien gør det muligt at integrere elbiler som en aktiv del af det danske elnet. Elbilerne kan tage imod overskydende energi fra sol og vind, og levere strømmen tilbage i perioder med høj efterspørgsel. Det skaber et mere fleksibelt og balanceret elsystem.

“Der er et stort potentiale i V2G-teknologi, der kan bidrage til et mere fleksibelt og stabilt elnet – særligt i spidsbelastningsperioder,” understreger Mads Rørvig. Han peger dog også på, at der er brug for klare rammer for afregning, skatteregler og adgang til elmarkedet for V2G-aktører. Først når disse forhold er på plads, kan teknologien for alvor få fodfæste i Danmark.

Den nye analyse sætter fokus på elbilens rolle som langt mere end blot et køretøj. Med stigende batterikapacitet og intelligent ladeteknologi bliver elbilen en del af fremtidens energisystem. En del, som både kan give tryghed i nødsituationer, aflastning til elnettet og økonomiske fordele til den enkelte forbruger.

Kilde: Mobility Denmark.