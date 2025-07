Elbiler med trækkrog hitter: Flere vælger elektrisk campingferie

Sommerferien nærmer sig, og for mange danskere betyder det, at campingvognen snart skal spændes på bilen. Tidligere var det sjældent at se en elbil med anhængertræk, men tiderne har ændret sig. Faktisk har flere nye elbiler i år fået monteret anhængertræk end dem uden. Indtil maj måned var over halvdelen af alle nye elektriske biler udstyret med træk, hvilket er en klar stigning i forhold til tidligere år.

Stor udvikling på få år

Tallene fra bilstatistik.dk viser, at hele 24.017 nye elbiler i de første fem måneder af 2025 fik anhængertræk monteret. Det svarer til 53 procent af samtlige nye elbiler, mens tallet blot var 35 procent for samme periode i 2022. Ifølge Gitte Seeberg, administrerende direktør hos AutoBranchen Danmark, skyldes udviklingen især, at flere elbiler nu er godkendt til at trække tungere læs:

”For få år siden fandtes der ikke ret mange elbiler, der var typegodkendt til at få monteret anhængertræk. Og de godkendte modeller måtte ofte ikke trække ret mange kg. I dag er der et bredt udvalg af elbiler, der kan monteres med træk, og der er også kommet modeller, der må trække rigtig mange kg,” siger Gitte Seeberg.

Rækkevidde og vægtbegrænsninger

En vigtig faktor at huske, når man spænder campingvognen efter elbilen, er rækkevidden. En tommelfingerregel siger, at rækkevidden typisk halveres, når campingvognen spændes efter elbilen. Derudover skal man være opmærksom på reglerne for kørekortet: Et almindeligt B-kørekort tillader en samlet totalvægt for bil og anhænger på maksimalt 3.500 kg. Skal man køre med tungere læs, kræves et udvidet kørekort.

Blandt populære elektriske biler med god trækkapacitet er Kia EV9, som må trække helt op til 2.500 kg, hvilket er rigeligt for de fleste campingvogne.

Hvorfor vælger flere elbiler med træk?

Flere vælger elbiler med fabriksmonteret anhængertræk, fordi afgiften for montering er lavere på elbiler end på fossilbiler. På fossilbiler, der ofte har en høj registreringsafgift, vælger mange først at få anhængertrækket monteret efterfølgende. For elbiler under 417.500 kroner er registreringsafgiften helt væk.

Ifølge Gitte Seeberg kunne det være endnu enklere at fjerne registreringsafgiften helt for elbiler og i stedet lade bilernes tekniske egenskaber som vægt og energiforbrug afgøre en løbende afgift. Det forslag debatteres lige nu politisk.

Dieselbiler har stadig flest trækkroge

Ser man på hele den danske bilpark på cirka 2,9 millioner biler, har omtrent halvdelen et anhængertræk. Blandt elbiler er tallet på niveau med gennemsnittet med 48 procent. Det er lidt højere end benzinbilerne med cirka 40 procent, men stadig langt fra dieselbilerne, hvor hele 71 procent har anhængertræk.

Kilde: AutoBranchen Danmark