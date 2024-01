Elbilisters dækudgifter stiger markant i 2024

Euromaster, en førende værkstedskæde, har gennemført en prissammenligning, der afslører, at elbilister i 2023 har oplevet betydelige stigninger i dækudgifterne, hvilket trækker det økonomiske aspekt ved elbilisme i den anden retning. På trods af incitamenter som afgiftsfritagelse og lave driftsomkostninger har dækudgifterne for elbiler potentiale til at stige op til 75-100 procent sammenlignet med traditionelle fossilbiler.

Køb og vedligeholdelse af dæk er dyrere på Elbiler

Selvom elbiler generelt er kendt for lavere driftsomkostninger, har Euromasters prissammenligning vist, at omkostningerne ved at købe og vedligeholde vinterdæk kan være væsentligt højere for elbiler sammenlignet med deres benzin- eller dieselmodparter. Thomas Harbo, direktør i Euromaster, påpeger, at dette skyldes de ofte større hjuldimensioner på elbiler, hvilket resulterer i en merpris ved køb af både sommer- og vinterhjul.

“Vores regnestykker viser en stor prisforskel på at udstyre en Tesla Model Y og en VW Passat med nye vinterhjul. Den er nemt på mere end 9.000 kr. afhængig af dæk- og fælgvalg. Det skyldes, at elbiler ofte kommer med store hjuldimensioner fra fabrikken, og det øger prisen for at have både sommer- og vinterhjul,” forklarer Thomas Harbo.

Michelin påpeger at levetiden på elbilers dæk er 20% kortere

Desuden peger Euromasters undersøgelse på, at elbiler har en betydeligt kortere levetid for dæk sammenlignet med traditionelle biler. Tal fra dækfirmaet Michelin indikerer en 20 pct. kortere levetid for dæk på elbiler, primært på grund af elbilernes større vægt og kraftigere motorer samt regenereringssystemer, der opsamler bremseenergi og dermed øger dækslidet.

“Elbiler er tungere og har mere kraftige motorer end de fleste fossilbiler. Samtidig har de regenereringssystemer, der opsamler bremseenergi. Tilsammen belaster det dækkene, så de slides hurtigere end mange tror. Derfor må elbilister regne med hyppigere og dyrere dækskifter,” siger Thomas Harbo.

Euromasters beregninger illustrerer, hvordan den forventede levetid for vinterdæk på elbiler er væsentligt kortere sammenlignet med dæk på traditionelle biler. For eksempel viser data fra FDM’s “Vinterdæktest 2023,” at levetiden for et af testens mest holdbare dæk, Michelin Alpin 6, på en elbil går fra 53.300 km til 42.640 km.

“Det kommer bag på mange ejere af elbiler, at deres udgifter til dæk stiger på det niveau, som der reelt er tale om. Som vores beregninger illustrerer, ligger der en væsentlig merudgift i både anskaffelse og drift, som bl.a. medfører, at vi har mange kunder, der begynder at interessere sig for helårsdæk eller budgetdæk, der ikke nødvendigvis har samme vejgreb og holdbarhed, men her-og-nu kan reducere omkostninger,” forklarer Thomas Harbo.