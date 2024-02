Pressemeddelelse: BMW udruller fuldelektrisk i5 Touring – En førsteklasses stationcar.

BMW sætter igen standarden for førsteklasses mobilitet med lanceringen af den helt nye BMW i5 Touring. Efter den roste introduktion af BMW i5 Sedan, som har modtaget titlen som ”Årets Bil i Danmark 2024”, udvider BMW nu deres elektriske portefølje med en stationcarudgave. BMW i5 Touring, som kombinerer dynamiske proportioner med funktionelt design, er klar til at møde de danske veje i maj måned.

En ny æra for BMW 5-serie Touring

Gennem fem generationer har BMW 5-serie Touring været indbegrebet af en perfekt balance mellem sportslighed, kørekomfort og funktionalitet. Den sjette generation af denne elskede model er mere progressiv end nogensinde. Med en forlænget længde, bredde og højde tilbyder den nye Touring forbedret plads og en bagagerumskapacitet, der sætter standarden i sin klasse.

Moderne design og teknologi

Den nye i5 Touring præsenterer en moderne fortolkning af BMW’s ikoniske designelementer, herunder de dobbelte forlygter og den karakteristiske nyregrill. Bilen er udstyret med de nyeste LED-teknologier og tilbyder som ekstraudstyr BMW Iconic Glow, der fremhæver bilens konturer.

Interiøret sætter nye standarder med sit fuld veganske interiør og avancerede teknologiske funktioner, der inkluderer BMW Curved Display med et førerorienteret design. Desuden byder i5 Touring på en lang liste af ekstraudstyr, der understreger BMW’s engagement i luksus og komfort.

Digital innovation og sikkerhed

BMW i5 Touring er fyldt med digitale tjenester, der forvandler opladning og parkering til en leg. ”In-car gaming” og optimeret smartphone-integration via Apple CarPlay® og Android Auto™ er blot nogle af de funktioner, der gør hver køretur til en oplevelse. Standardudstyret omfatter parkeringsassistent, trailer-assistent og bakkamera, mens Parking Assistant Professional tilbyder endnu mere avancerede parkeringsløsninger.

Elektrificeret ydeevne

BMW i5 Touring vil blive tilbudt i to fuldelektriske versioner: BMW i5 eDrive40 Touring og BMW i5 M60 xDrive Touring, der begge leverer imponerende ydeevne og effektivitet. Med et stort batteri og mulighed for hurtigopladning er i5 Touring klar til at imødekomme behovene hos selv de mest krævende bilister.

Lancering og priser

BMW i5 Touring lanceres i Danmark den 25. maj 2024, med priser, der afspejler både teknologisk innovation og førsteklasses udstyr. Uanset om du vælger eDrive40 Touring eller den kraftfulde M60 xDrive Touring, lover BMW en elektrisk køreoplevelse, der ikke går på kompromis med hverken stil eller funktionalitet.

Med introduktionen af i5 Touring fortsætter BMW med at føre an i overgangen til en mere bæredygtig og elektrificeret fremtid, hvor luksus, ydeevne og miljøbevidsthed går hånd i hånd.