Bilbudget: En smule billigere at være bilejer i 2024

FDM (Forenede Danske Motorejere) præsenterer gode nyheder for danske bilejere ved udgangen af 2023. Trods den vedvarende høje inflation forventes det, at det bliver lidt billigere at være bilejer i det kommende år. Ifølge FDMs omfattende bilbudget for 2024, der dækker alle aspekter af bilejerskab, forventes de samlede omkostninger at falde med i gennemsnit 3.200 kroner i forhold til året før.

Stabiliteten i brændstof- og elpriserne spiller en afgørende rolle i at lette byrden for bilejerne, selvom brændstofafgiften på benzin og diesel er steget ved årsskiftet.

Forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru, udtaler: ”Overordnet set bliver det billigere at holde bil i 2024, hvilket alene skyldes stabile energipriser. Ser vi på de underliggende mekanismer, er det ikke blevet billigere at forsikre eller servicere bilen. Det skyldes, at den høje inflation i 2022 og 2023 fortsat påvirker for eksempel forsikringspriserne og udgifterne til at vedligeholde bilen.”

FDM har igen i år beregnet den samlede pris pr. kilometer for biler i forskellige prisklasser baseret på en kørsel på 20.000 km om året over fem år. Analysen omfatter både benzin- og elbiler i prisklasserne 300.000 og 400.000 kroner. For de billigste biler er kun benzinbiler til 150.000 og 200.000 kroner inkluderet, da elbiler i denne prisklasse endnu ikke er tilstrækkeligt udbredte.

Resultatet af analysen bekræfter, at elbiler ikke kun er miljøvenlige, men også kan være økonomisk fordelagtige, især når det kommer til totalomkostninger. Ved at inkludere alle udgifter kan man spare omkring 10.000 kroner om året ved at vælge enten en benzin- eller elbil til samme pris. Bemærkelsesværdigt er det, at det samlet set koster det samme at eje en elbil til 400.000 kroner som en benzinbil til 300.000 kroner.

Ilyas Dogru udtaler yderligere: ”Har man et bilbudget over 250.000 kroner, er det FDMs anbefaling, at man kraftigt overvejer en elbil, da pengene kan række til en dyrere elbil, som er billigere at holde. De fleste banker tilbyder nu mere attraktive billån til elbiler, så også det taler for en bil med ladestik. Så har man ikke allerede en elbil med i sine overvejelser om ny bil, bør man have det.”

FDM opfordrer desuden til, at forbrugerne overvejer privatleasing eller køb af biler med langtidsplaner i betragtning for at håndtere pludselige værditab, der stadig udgør den største post i bilbudgettet.