F-PACE 90th Anniversary Edition hylder ni årtiers innovation med Jaguar

Jaguar nærmer sig ni årtier med innovativ udvikling af forbrændingsmotorer og fejrer denne milepæl med F-PACE 90th Anniversary Edition.

90th Anniversary Edition er baseret på R-Dynamic-varianten med unikke emblemer som en fejring af den sidste F-PACE-model, eftersom Jaguar fra 2025 skifter til at være et rent elektrisk luksus-brand. Den prisvindende F-PACE kombinerer selvsikkert eksteriør, smukt udformet interiør og avanceret motorkraft – herunder en effektiv plug-in hybrid og en V8-kompressor.

Avanceret teknologi og ydeevne

Med den hybride plug-in-motor får du desuden 64 km ren elektrisk rækkevidde (WLTP) og hurtig opladning fra 0 til 80% på helt ned til 30 minutter. F-PACE SVR 575 Edition blev introduceret i 2023 med en øget effekt på 25 hk, hvilket gør den til den mest kraftfulde F-PACE nogensinde med kompromisløs performance.

F-PACE var Jaguars første SUV nogensinde og en af de mest succesfulde modeller med flere end 328.000 eksemplarer, alle bygget i Jaguars produktionsfaciliteter i Solihull.

Design og luksus

Mens Jaguar forbereder en fuldelektrisk fremtid, fejrer brandet 90 år som førende indenfor design, performance og innovation med en ny special-udgave af en af de mest succesfulde modeller, den luksuriøse performance-SUV F-PACE. 90th Anniversary Edition markerer den sidste F-PACE-model med subtile emblemer, R-Dynamic-referencer i eksteriøret og en bred vifte af valgmuligheder som f.eks. diamant-formede alufælge, tonede ruder, panoramatag og 3D omgivelses-kamerateknologi.

Indvendig er omgivelserne luksuriøse med sportssæder med særlig støtte, kontrastsyninger, ibenholtsnuancer og indvendige aluminiumslister. Kunder kan vælge mellem S, SE og HSE-varianterne i en række forskellige motorudgaver, herunder mild hybrid og plug-in elektrisk hybrid. Sidstnævnte tilbyder en rækkevidde op til 64 km (WLTP) på ren elektricitet samt hurtig DC-opladning, der oplader batteriet fra 0-80% på bare 30 minutter.

SVR 575 Edition: En hyldest til forbrændingsmotoren

Som prikken over i’et i rækken af F-PACE-biler er SVR 575 Edition en hyldest til forbrændingsmotoren med sin kraftfulde V8-motor. Den giver en bemærkelsesværdig ydeevne og – takket være dens Variable Valve Active Exhaust – en lyd, der matcher. F-PACE SVR har med sin karakterfulde 5,0 liters V8-motor en utvetydig performance-stil dybt i sit hjerte. SVR 575 Edition er kendetegnet ved sin unikke kombination af performance og spænding med en ydeevne, der er øget med 25 hk, så den nu har 575 hk. Det gør den til den mest kraftfulde F-PACE nogensinde, og med et moment på 700 Nm accelererer den fra 0-100 km/t på bare 4 sekunder.

SVR 575 Edition nyder godt af det unikke SVR-design med en performance-optimeret for-kofanger, Black Exterior Pack med sort grill-ramme og sorte motorhjelms-lameller, samt bagkofanger med sorte detaljer. SVR 575 Edition byder også på 22″ alufælge med diamantformet finish og Satin Technical Grey-kontrast.

Indvendig leverer den fænomenal taktil komfort med sæder i Suedecloth og Windsor-læder og med både varme og ventilation med 14 trins justering. Semi-aniline performancesæder er også en mulighed. Rattet er præget af SVR-branding, mens aluminiums-finéren er unik for SVR-modellerne.

Citater fra Jaguar

“F-PACE har givet nye Jaguar-kunder muligheden for at vælge mellem den effektive plug-in elektriske hybrid og den højtydende F-PACE SVR. Med sin iboende kvalitet og designførende stil, skaber det stor glæde hos vores kunder over hele verden. Mens vi forbereder os på en fuldelektrisk fremtid, er 90th Anniversary Edition en passende hyldest til ni årtier med design, performance og innovation, der er gået forrest,” siger Rawdon Glover, Managing Director, Jaguar.

Både F-PACE 90th Anniversary Edition og SVR 575 Edition vil kunne bestilles fra 16. maj på www.jaguar.dk.

90 års innovation

Historien bag F-PACE 90th Anniversary Edition strækker sig fra 1935 til 2025 og kendetegner dermed ni årtier med Jaguar som frontløber i bilindustrien. Den har en stor plads i Jaguars historie som bilmærkets første SUV nogensinde og er dermed et ufravigeligt nøglepunkt i Jaguars lange liste over bemærkelsesværdige biler og innovationer.

Pionér-ånden hos Jaguar kan spores tilbage til 1930’erne, og den tog for alvor fart i 40’erne med udviklingen af XK-motoren, der skulle blive en central del af produktionen i 40 år og rygraden i Jaguars motorsports-succes. Jaguars første sportsbil var en to-personers roadster med uovertruffent raffinement og komfort. De første 240 biler var bygget på en håndlavet aluminiums-krop og rummede firmaets nye 3,4 liters ‘double-overhead cam XK straigh-six’-motor med 160 hk.

Med en tophastighed på 193 km/t var XK120 verdens hurtigste produktionsbil. For at demonstrere dette, testede Jaguar bilen på en lukket bane i Jabbeke i Belgien, og den nåede helt op på 202 km/t. I 1951 blev C-typen med sin vægtreducerede multitubulære triangulerede ramme den første Jaguar til at vinde 24-timers-racet i Le Mans. Det skete endda i første forsøg, hvor den satte rekord for tilbagelagt distance og gennemsnitsfart. Efter sejren udviklede Jaguar den nyskabende skivebremse-teknologi i samarbejde med Dunlop. I 1952 i Reims blev C-type den første bil med skivebremser til at vinde et internationalt race.

En af verdens mest ikoniske biler er Jaguar E-type, der blev lanceret i 1961 og satte nye standarder indenfor bildesign og performance. Der blev bygget mere end 70.000 i løbet af de følgende 14 år. Den blev præsenteret som en to-personers roadster eller ‘fixed-head coupe’, og det ikoniske design var et resultat af en decideret besættelse af aerodynamik. Med en 3,8 liters triple-karburator-version af XK-motoren med 265 hk var den i stand til at komme fra 0-60 mph (95 km/t) på 6,9 sekunder. I 1964 blev motoren udvidet til at være 4,2 liter, og i 1966 blev en 2+2 fixed-head coupe tilføjet modelprogrammet. I serie 3-versionen blev E-type den første Jaguar med den nye 5,3 liters V12-motor i ren aluminium. Det gav den 272 hk og satte nye standarder for komfort og raffinement.

En anden Jaguar, der har gjort krav på titlen som verdens hurtigste bil, er XJ220. Den blev sat i produktion i 1992, og den blev konstrueret med en avanceret aluminiums-struktur, som både bidrog med fantastisk styrke og en lav vægt på bare 1.470 kg. Med en topspeed i test på 342 km/t i 1991 er det stadig den hurtigste produktionsbil i Jaguars historie.

Den berømte 5,0 liters V8-motor blev lanceret i 2009 og erstattede den meget succesrige 4,2 liters Jaguar V8. Som sin forgænger blev quad-cams 32-ventils motor i ren aluminium oprindeligt tilbudt i en række Jaguar-biler med naturlig aspirering og i supercharge-versioner. Det gav mere kraft, mere moment og større raffinement. Denne motor har været en del af F-TYPE siden 2012 og i F-PACE SVR siden 2018.

Den banebrydende udvikling og teknik fortsatte, da Jaguar introducerede en af verdens første premium-elbiler i 2018, I-PACE. Ved at bruge skræddersyet EV-aluminiumsarkitektur er det Jaguars hidtil stærkeste struktur med 50:50 vægtfordeling og dobbelt Jaguar-designede motorer med 400 hk og 696 Nm. Siden den blev lanceret, er I-PACE blevet tildelt flere end 90 priser, herunder en uhørt tre-dobbelt triumf ved 2019 World Car of the Year Awards. Her vandt den både World Car Design of the Year, World Green Car og World Car of the Year, ligesom den blev kåret til European Car of the Year 2019.

Fra 2025 vil Jaguar transformere sig til et fuldelektrisk luksus-brand med unikke, udtryksfylde biler, der er defineret af banebrydende teknologi og visionært design.