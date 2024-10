FDM forslår laderet: Hver tredje dansker har ikke mulighed for at oplade elbilen hjemme

Mere end hver tredje dansker har ikke mulighed for at oplade deres elbil ved deres bopæl, ifølge FDM. Med elbilers stigende popularitet foreslår FDM nu indførelsen af en laderet, der vil sikre, at elbilister får lov til at opsætte ladestandere ved deres bolig, ligesom i Norge. Forslaget vil sikre, at alle danskere får nem adgang til opladning i hjemmet – en vigtig faktor for at fremme den grønne omstilling.

Flere elbiler, men ikke nok lademuligheder ved hjemmet

Danskerne har i stigende grad taget elbiler til sig. Mere end hver anden ny bil solgt i Danmark er nu en elbil, og antallet af rene elbiler forventes snart at runde 300.000. Selvom det går godt med at lade elbiler på farten, halter det med lademulighederne for de danskere, der bor i etageboliger eller rækkehuse uden privat parkeringsplads.

Ifølge Danmarks Statistik bor mere end hver tredje dansker i boligforhold, hvor det er svært eller umuligt at opsætte egen ladeboks. Det kan skyldes beboerdemokratiske udfordringer eller økonomiske barrierer. Dette gør det sværere for mange danskere at skifte til elbil.

FDM foreslår laderet baseret på norsk model

FDM foreslår nu, at Danmark følger Norges eksempel og indfører en såkaldt laderet. I Norge har elbilister siden 2020 haft ret til at opsætte egen eller fælles ladestander på parkeringspladsen ved deres bolig. Laderetten gælder både for private og fælles p-pladser i boligkomplekser og har gjort det nemmere for nordmændene at vælge elbiler som en del af den grønne omstilling.

“En laderet vil fremme den grønne omstilling”

”Danskerne vil gerne den grønne omstilling og elbiler. Men det er ikke alle, der har lige let adgang til det. For en tredjedel af danskerne, der ikke kan opsætte egen lader, kan det være både besværligt og dyrere at skifte til elbil. At kunne lade sin elbil i nærheden af sin bolig bør være en naturlig ret i et grønt samfund. Derfor foreslår FDM, at danskerne får samme laderet som nordmændene,” siger adm. direktør i FDM, Stina Glavind.

Hvordan kan en dansk laderet udformes?

FDM har endnu ikke en fast model for, hvordan en dansk laderet skal udformes, men organisationen mener, at det er nødvendigt, at lovgivningen sikrer, at beboerdemokratier ikke kan blokere for opsætning af ladestandere, medmindre der er særlige grunde. Derudover bør økonomisk støtte følge med, så boligforeninger ikke bliver økonomisk belastet. FDM foreslår, at støttekroner kan tages fra de eksisterende midler til ladeinfrastruktur langs de større veje.

Tre forslag fra FDM til en dansk laderet