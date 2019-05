Har ny super-Ferrari 1000 hybridheste?

En prototype-Ferrari er blevet fanget i det fri flere gange, rygterne går på, at det bliver en helt ny hybridmodel – endda med 1000 hk og vilde præstationer

På fredag offentliggør Ferrari en helt ny superbil som vi endnu ikke kender navnet på. Nogle steder er der gætterier om, at navnet Testarossa skal genoplives. Men ordlyden i invitationen er klar: Det er forpremiere på en ny model med 1000 hk. Det er mere end LaFerrari.

Dermed er det ikke en hvilken som helst bil, for for første gang kan vi regne med, at bilen også har hybridteknik til at sikre de mange kræfter.

Det er i hvert fald hvad vi kan regne med, hvis vi skal tror vores dygtige tyske venner fra Auto, Motor und Sport. Officielt er der nemlig ikke noget om bilen fra Ferraris side, men alligevel mener tysker at vide, at bilen er udstyret med den samme V8-motor, som der er i den ligeledes nye F8 Tributo, men denne gang får vi så altså også hele tre elmotorer oveni.

Naturligvis har Ferrari ikke ønsket at bekræfte detaljerne, men det er ingen hemmelighed, at motoren yder 710 hk. i F8 Tributo, og at den derfor kan være et naturligt valg til motoren.

Rygtet lyder så også, at for at når op på de 1000 hk, så er de tre elmotorer placeret sammen med transmissionen, altså gearkassen, og desuden en motor til hvert forhjul, så man er sikret den helt rette mængde vejgreb og kraft.

Hurtigere end Tesla Roadster?

Det betyder, at bilen får firehjulstræk, og det skulle betyde, at den kan nå fra 0 til 100 km/t på under to sekunder.

To.

To fyre i en Ferrari 488 opdagede formentligt den forklædte prototype i Maranello, hvor Ferrari har deres hovedkontor, i tidligere i maj.

Gennem knap to minutter prøver den forklædte Ferrari, der er godt pakket ind, at gemme sig for de to fyre, som ikke kan lade være med at grine af deres opdagelse (se videoen nederst i artiklen).

Det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at køretøjet bliver hundedyrt. Ferraro kommer formentligt til at kræve 600.000 € for bilen. Det svarer til 4,48 mio. kr. inden den danske afgift bliver lagt på. Måske er der rabat, nu hvor bilen har elmotorer.

Om bilen bliver en selvstændig model eller om det er specialmodel står endnu heller ikke klart.

Ferrari har forlængst annonceret, at hybridbiler også er fremtiden hos dem, så vi kommer til til at se langt flere biler med hybrid-setup. Lige nu går der rygter om, Ferrari også er i gang med at udvikle en V6-motor med biturbo, som skal sidde i en noget billigere bil. Hvis den så også får hybridteknologi og elmotorer kan det sagtens blive helt godt.

Se videoen her: