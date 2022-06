Husk bilmåtterne

Med de høje afgifter og andre omkostninger der følger med at være bilejer, ønsker de fleste at bevare en så høj stand på bilen som muligt. Det gælder selvfølgelig om at køre pænt i trafikken og undgå buler, men også indvendigt er der meget at overveje. En ikke-ryger bil der er blevet jævnligt renset med kabinerens og mikrofiberklude kan opnå højere værdi på brugtmarkedet, end en bil hvis kabine er blevet forsømt gennem årene.

Er måtter nødvendige i bilen?

Gulvmåtter til biler er yderst funktionelle og har en høj nytteværdi. Bilmåtter beskytter ikke kun bunden i bilen, men de giver også komfort, når du kører eller kører i bilen som passager. De giver fodtøjet en dæmpningsfaktor og forhindrer ridser eller stød mod gulvet. Varmen fra gulvet absorberes også af disse måtter, så man kan rejse komfortabelt.

Bilmåtter hjælper med at forlænge din bils levetid indvendigt, og uanset om du er til Mercedes gummimåtter, flettede bilmåtter, eller noget helt tredje, så vil din bil og pengepung takke dig på længere sigt. En god måtte kan renses flere gange gennem dens levetid, og kan holde mange år hvis man passer på den.

Hvis du ikke bruger bilmåtter eller gummimåtter, risikerer bunden på bilen at blive fyldt med snavs, mudder, snavs og andet, og i værste tilfælde kan der opstå mug eller slem lugt. Det er derfor ikke kun i forbindelse med videresalg at man bør holde sit køretøj rent, og brugen af bilmåtter kan varmt anbefales for at beskytte bilens interiør.

Videresalg og komfort

Hvis du skal sælge din bil kan du nå langt med en mikrofiberklud, et par rengøringsmidler og et par timers hårdt arbejde, men mange gange er bilmåtterne misfarvede eller har pletter efter salt og sne, så man derfor når længere ved at købe et nyt sæt.

Noget af det letteste du kan gøre når det gælder det indvendige i bilen, er at købe nye bilmåtter hvis de gamle er for slidte. Det er dog vigtigt at du vælger et sæt måtter der passer til din specifikke model, da du ellers kan risikere at størrelsen er forkert og det hele både føles og ser forkert ud. Samtidig kan en forkert bilmåtte også medføre en større fare for blokering af pedalerne.

Hvilken slags bilmåtter?

Det er vigtigt måtterne er af en væsentlig kvalitet. De beskytter trods alt mod støv og vand og giver en god støddæmpning til fødderne. Det sparer ikke kun bilen for snavs, men gør det også behageligt at rejse, da der er et godt underlag til fødderne så de kan hvile undervejs.

Man bør som nævnt vælge en bilmåtte der passer i dimensioner til den bilmodel man har, da pasformen er med til at sikre der ikke bliver spildt væske eller kommer snavs ved uheld, og samtidig også sikrer at måtten ikke glider op under pedalerne.

Hvad angår materiale har vi i dag mange muligheder. De mest almindelige er polyamid og gummi, da man her får en lang levetid på måtterne, og de kan rengøres lettere end mange andre materialer, og så er de også modstandsdygtige overfor snavs og pletter.