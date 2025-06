Hyundai lancerer ny elektrisk SUV: IONIQ 9 klar til de danske veje

Hyundai er klar med endnu et elektrisk flagskib – den helt nye SUV-model IONIQ 9. Denne store og elegante bil kombinerer komfort, plads og imponerende rækkevidde på op til 620 km, hvilket gør den ideel til både familier og firmabilbrugere. IONIQ 9 kommer med op til syv sæder fordelt på tre sæderækker, hvilket sikrer god komfort, selv på tredje række, hvor både loft- og benpladsen er generøs. Priserne starter fra 534.995 kr., og bilen kan allerede nu bestilles.

Forskellige varianter til ethvert behov

IONIQ 9 fås både som baghjuls- og firehjulstrukket, og i tre forskellige drivlinjer. Indstigningsmodellen tilbyder 218 hk og en rækkevidde på op til 620 km, mens topmodellen leverer hele 422 hk og en acceleration fra 0 til 100 km/t på kun 5,2 sekunder. Alle varianter har lynopladning via 800-volt-teknologi, der gør det muligt at lade batteriet op fra 10 til 80 procent på blot 24 minutter.

Komfort i særklasse med lounge-stemning

Interiøret i IONIQ 9 er luksuriøst og lounge-inspireret. Som standard leveres modellen med syv sæder, men vælger man versionen med seks sæder, får man mulighed for at vælge drejbare eller relaxationsæder på anden sæderække. Disse sæder giver en unik oplevelse, hvor passagererne kan vende mod hinanden eller slappe af under opladning – et vigtigt element, der understreger bilens fokus på premium komfort.

Høj funktionalitet til både hverdag og fritid

IONIQ 9 er ikke kun rummelig, men også yderst praktisk med en trækkapacitet på op til 2.500 kg. Bagagerummet tilbyder op til 908 liter med tredje sæderække nedfældet, og op til 2.494 liter med alle bagsæder nedslået. Et ekstra bagagerum fortil, kendt som en ‘frunk’, giver yderligere plads til opladningskabler eller mindre bagage.

Avanceret teknologi og intelligente assistenter

Hyundai introducerer med IONIQ 9 deres nye stemmeassistent Hyundai AI Assistant, baseret på ChatGPT’s avancerede GPT-4o-model, som styrer bilens funktioner med simple stemmekommandoer. Sammen med intelligente førerassistentsystemer og smarte løsninger som automatisk regenerativ bremsning og selvjusterende støddæmpere, leverer IONIQ 9 både en behagelig og sikker kørselsoplevelse.

Kilde: Huyndai Danmark