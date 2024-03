Kia EV9 – Women’s Worldwide Car of the Year 2024

Indledning

I en ceremoni afholdt i Fredericia den 8. marts 2024, på kvindernes internationale kampdag, blev Kia EV9 hædret som Women’s Worldwide Car of the Year 2024. Denne prestigefulde anerkendelse markerer andet år i træk, hvor et køretøj fra Kia løber med titlen, og understreger den voksende indflydelse af kvinders stemmer i bilindustrien. Juryen, bestående af 75 kvindelige motorjournalister fra 52 nationer, har efter grundig overvejelse og omfattende tests kåret Kia EV9 som årets vinder blandt 63 kandidater.

Baggrund for Women’s Worldwide Car of the Year

Women’s Worldwide Car of the Year er en unik pris, som skiller sig ud ved kun at have kvindelige motorjournalister som medlemmer af juryen. Oprettet i 2009 af Sandy Myhre, har prisen til formål at anerkende de bedste biler på markedet, samtidig med at den fremhæver kvinder i bilverdenen. Med et fokus på aspekter som sikkerhed, kvalitet, pris, design, køreegenskaber, fordele og miljøaftryk, afspejler denne pris de værdier, som enhver bilkøber ville overveje vigtige.

Kia EV9’s unikke egenskaber

Kia EV9 har gjort sig fortjent til titlen gennem sit innovative design, avanceret teknologi og imponerende ydeevne. Med plads til syv passagerer og en længde på 5 meter skiller EV9 sig ud i elektriske SUV-segmentet, både med hensyn til aerodynamik og ydeevne. Dens tovejsopladning og ultrahurtige opladningsmuligheder repræsenterer et stort skridt fremad inden for elbilteknologi.

Dommerpanelets Ros

Dommerne har rost Kia EV9 for dens prisvenlighed, brugervenlighed og brede appel. Den har vist sig som en banebrydende model i elbilmarkedet, og dens innovative løsninger inden for aerodynamik og teknologi har imponeret juryen. Dens familievenlige interiør og behagelige køreoplevelse, selv under udfordrende vinterforhold, blev også fremhævet som væsentlige faktorer bag dens succes.

Dommerudtalelser

Flere dommere har udtalt sig positivt om EV9, herunder Tanya Gazdik fra USA, som kaldte bilen en “game-changer for elektrisk mobilitet”, og Rowan Peperkamp fra Holland, som roste bilens energieffektivitet og fremtidssikre design. Jil McIntosh fra Canada bemærkede, hvordan EV9 kunne vinde over købere, der er nye til elbilmarkedet, mens Ylle Rajasaar fra Estland fremhævede bilens præstation under ekstreme vinterforhold.

Konklusion

Kia EV9’s kåring som Women’s Worldwide Car of the Year 2024 er et vidnesbyrd om Kias engagement i innovation og deres evne til at møde forbrugernes behov på tværs af globen. Dette anerkender ikke kun Kia’s bidrag til elbilindustrien men også den vigtige rolle, kvinder spiller i at forme fremtiden for mobilitet. Kia EV9 er mere end blot en bil; det er et symbol på fremskridt, innovation og det voksende bidrag fra kvinder i bilverdenen.