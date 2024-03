Pressemeddelse: FDM – Ny type sommerdæk giver konkurrenter baghjul

Introduktion

Som foråret nærmer sig, og temperaturen stiger, skifter mange bilister til sommerdæk for øget sikkerhed og komfort. Sommerdæk, med deres hårdere gummiblandinger og unikke slidmønstre, er designet til at yde bedre på varme veje. Selvom kvaliteten af sommerdæk generelt er forbedret, viser en stor test foretaget af FDM i samarbejde med europæiske bilklubber, at der stadig er markante forskelle på dækkenes præstationer, særligt når det gælder bremselængde og holdbarhed.

FDMs store sommerdæktest

I år har FDM udvidet deres test, hvor 16 nye sommerdæk i størrelsen 215/55 R17 blev sat under lup. Disse dækstørrelser passer til populære mindre SUV’er som VW T-Roc, Skoda Karoq, og Hyundai Kona. Til alles overraskelse dumper ingen af de testede dæk i år, hvilket er et tegn på de generelle forbedringer inden for dækbranchen. De fleste dæk klarer sig over middel, men et dæk skiller sig markant ud: Continentals nye sommerdæk.

Continentals nye teknik

Continentals nye sommerdæk har introduceret en banebrydende dækteknik og brug af nye materialer. Det imponerer særligt med sine sikkerhedsegenskaber på våde veje. Under testen, hvor bilerne skulle bremse ned fra 80 km/t på våd vej, fortsatte konkurrerende dæk længere end Continental-dækket, med hastigheder mellem 23 og 35 km/t efter at have passeret det holdende køretøj med Continentals dæk.

Miljøegenskaber

Udover bremse- og styreegenskaber er dækkenes miljøpåvirkning nu også en del af den samlede bedømmelse. Dette omfatter rullemodstand, holdbarhed, partikelforurening, og hvor bæredygtigt dækkene er produceret. Alle dæk i testen bestod også denne del af vurderingen, men der blev noteret stor forskel på dækkenes slidstyrke. Det mest holdbare dæk kunne klare næsten 70.000 km, mens det mindst holdbare kun havde 26.000 km i sig – en forskel på over 40.000 km.

Sikkerhed først

Ifølge Søren W. Rasmussen, FDMs biltekniske redaktør, bør valget af dæk primært handle om sikkerhed. Sikkerheden vægtes med 70 procent i FDMs test, mens miljømæssige faktorer vægtes med 30 procent. Selvom det er fristende at gå efter dæk med lang levetid og lav rullemodstand, bør gode bremseegenskaber på våd og tør vej prioriteres højere.

FDMs råd ved køb af dæk

FDM anbefaler, at man ved køb af nye dæk sørger for, at de har samme produktionsdato for at sikre ensartede egenskaber. Det er også vigtigt, at man ikke køber dæk, der er ældre end tre år, og at man foretrækker nye dækmodeller for at drage fordel af teknisk udvikling. Det anbefales at bruge fire dæk af samme model og type, og at man ikke lader sommerdæks mønsterdybde komme under 3 mm. Ved tung last skal dæktrykket øges i henhold til bilfabrikantens specifikationer, og dæktrykket bør kontrolleres regelmæssigt.

Konklusion

Som dækbranchen fortsætter med at udvikle sig, står det klart, at sikkerhed, miljøpåvirkning og holdbarhed er vigtige faktorer ved valg af sommerdæk. Continentals nye sommerdæk sætter en ny standard inden for sikkerhed på våde veje, og understreger vigtigheden af at vælge dæk, der ikke kun forlænger levetiden for din bil, men også sikrer din sikkerhed under kørslen.