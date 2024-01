Optimeret sikkerhed på vintervejene: Kia præsenterer innovativ snekæde-integreret dækteknologi

Kia Corporation har i dag løftet sløret for en nyskabende snekæde-integreret dækteknologi, der revolutionerer køreoplevelsen på vintervejene. Den nye og innovative dækteknologi er ikke kun brugbar på de snefulde danske veje men kommer til sin fulde ret og giver øget bekvemmelighed når familien drager på skiferie

Automatisk sikkerhed med ét tryk

Den snekæde-integrerede dækteknologi benytter memory shape legeringsmoduler, diskret placeret indeni dækket. Disse moduler kan aktiveres med et enkelt tryk på instrumentbrættet og omdannes til effektive snekæder. Se her

Enkel implementering

I modsætning til traditionelle snekæder, der kan være besværlige at montere og afmontere, automatiserer denne teknologi implementeringen af snekæder ved hjælp af memory shape legering. Dette vil markant forbedre sikkerheden på glatte og snedækkede veje.

“En banebrydende innovation”

“Denne banebrydende innovation, som vi håber at implementere i kommende Kia-modeller, understreger vores mærkes forpligtelse til at omsætte avancerede teknologier til praktiske løsninger til gavn for vores kunder,” udtalte Joon Mo Park, leder af Advanced Chassis Development Team. “Vi fortsætter med at udvikle teknologier, der ikke kun forbedrer vores bilmodellers sikkerhed og bekvemmelighed, men også tilfører merværdi for vores kunder.”

Intelligent design

Den snekæde-integrerede dækteknologi består af dæk med radiale riller fordelt i dækket som sektioner i en pizza. Moduler lavet af memory shape legering indsættes i disse riller. Teknologien udnytter memory shape legeringens evne til at vende tilbage til sin oprindelige form ved elektronisk aktivering. Under normale kørselsforhold forbliver systemet komprimeret inde i hjulet i en “L”-form uden kontakt til vejoverfladen. Når føreren aktiverer systemet elektronisk, vender det tilbage til sin oprindelige form, danner en “J”-form og skubber modulet ud for at skabe kontakt med vejoverfladen. Dette forbedrer vejgreb, stabilitet og generel sikkerhed på snedækkede veje.

Kias innovative teknologi er allerede blevet patentansøgt i både Sydkorea og USA. Virksomheden overvejer nu masseproduktion af dækkene efter yderligere udviklings-, holdbarheds- og ydeevnetests.