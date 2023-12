BMW i5: Kåret som årets bil i Danmark 2024

Bilmarkedet står ikke stille, og i år markerer en milepæl for BMW, der for første gang vinder titlen som Årets Bil i Danmark.

Den elektriske BMW i5 er stjernen i denne triumf, og vi dykker ned i, hvad der gjorde den til juryens favorit.

I de indledende runder, der fandt sted på Jyllandsringen i oktober, blev BMW i5 testet af 21 jurymedlemmer. Syv biler kvalificerede sig til finalen, og BMW i5 stod stærkt med imponerende sportslige køreegenskaber, elegant design og velfungerende assistentsystemer.

BMW i5’s Køreoplevelse: Under testkørslen viste BMW i5 sin indbyggede køreglæde, hvilket resulterede i ikke kun Årets Bil-titlen, men også Årets Bilglædepris. Adm. direktør hos BMW Danmark, Jan Askholm, delte sin stolthed over priserne og roste den overvældende interesse for BMW i5 på det danske marked.

Pointfordeling ved Årets Bil Kåringen:

BMW i5: 144

VW ID.7: 101

Xpeng G9: 95

BYD Dolphin: 74

Kia EV9: 65

Hyundai Kona: 61

Toyota Prius: 60

BMW i5’s unikke funktioner: BMW i5 introducerer en række nye teknologier, herunder det nyeste BMW operativsystem og MAX Range-funktionen, der øger rækkevidden med op til 25 procent. Plug & Charge-funktionen gør opladningen enkel og bekvem uden brug af ladekort eller app.

To elektriske varianter: BMW i5 eDrive40 med baghjulstræk og 340 hk og BMW i5 M60 xDrive med hele 601 hk og elektrisk firehjulstræk. Begge varianter leverer imponerende præstationer og avancerede køreegenskaber.

Fremtiden for BMW i5: BMW i5 er ikke kun Årets Bil i Danmark, men er også blandt finalisterne til titlen som Årets Bil i Europa 2024. Dette markerer en ny æra for BMW i5 og cementerer dens position som en banebrydende elektrisk bilmodel.

Konklusion: BMW i5’s sejr som Årets Bil i Danmark 2024 understreger ikke kun bilens imponerende egenskaber, men også den accelererende skift mod elektrificeringen af bilindustrien. BMW i5 viser vejen for fremtidige elektriske køretøjer og fejrer en stor triumf på bilscenen.