Kører du for kort? – sådan slider småture unødigt på bilen (og hvad du kan gøre)

Mange danskere bruger bilen til korte ture – til supermarkedet, børnehaven eller arbejdet. Men vidste du, at netop småture kan være hårde for bilen? Afhængigt af om du kører diesel, benzin eller el, er der forskellige risici og ting, du bør være opmærksom på.

Benzinbiler: Kold motor = øget slid og brændstofforbrug

Når du starter en benzinbil kold, arbejder motoren under ekstra belastning. Motorolien er tyk og skal først opvarmes, før den beskytter ordentligt. På småture bliver motoren sjældent varm nok – det øger slid på stempler og ventiler, og brændstofforbruget stiger.

Vedligeholdstip:

Hold øje med olieforbrug – og overvej olieskift lidt hyppigere ved mange korte ture.

Brug bilen til længere ture jævnligt – det sikrer motorens sundhed.

Dieselbiler: Partikelfilter og småture er en dårlig kombination

Kører du dieselbil med partikelfilter (DPF), er korte ture en velkendt udfordring. Filteret kræver høj temperatur for at “rense sig selv” (regenerering). Småture i bykørsel betyder lav udstødningstemperatur – filteret stopper til, og det kan føre til dyre værkstedsbesøg.

Derudover gælder samme problem med kold olie og øget slid som ved benzinbiler.

Vedligeholdstip:

Kør jævnligt en længere tur (>30 km) ved højere hastighed – fx motorvej.

Hold øje med advarselslamper – problemer med filteret kan opstå pludseligt.

Dieselbiler er bedst egnet til længere daglige stræk – overvej biltype hvis du mest kører bykørsel.

Elbiler: Småture er ikke et problem – men der er andre ting at tænke over

Elbiler elsker korte ture – ingen kold motor, og ingen olie eller partikelfilter, der lider. Men der er andre hensyn:

Mange korte opladninger kan slide mere på batteriet end længere, rolige opladninger.

Klimaanlæg og kabinevarme bruger strøm, og på korte ture kan det fylde meget i forbruget.

Vedligeholdstip:

Undgå altid at lade batteriet helt op eller helt af, hvis det ikke er nødvendigt.

Brug varme og klimaanlæg med omtanke på korte ture – det giver længere rækkevidde.

Elbiler kræver mindre service, men hjulophæng, bremser og dæk slides stadig – også ved bykørsel.

Hvad kan du gøre – uanset biltype?

Planlæg smartere : Slå småture sammen – og giv bilen tid til at blive varm (eller lad elbilen køre effektivt).

: Slå småture sammen – og giv bilen tid til at blive varm (eller lad elbilen køre effektivt). Batterivedligehold : Benzin/diesel? Brug oplader ved bykørsel. El? Brug skånsom opladning.

: Benzin/diesel? Brug oplader ved bykørsel. El? Brug skånsom opladning. Langtur jævnligt: Alle biler har godt af at blive “brugt igennem” i ny og næ – især diesel.

Konklusion

Korte ture slider – men mest på benzin- og især dieselbiler. Elbiler klarer småture uden problemer, men kræver stadig omtanke for batteri og rækkevidde. Uanset hvad du kører i, er det vigtigt at forstå, hvordan din bil fungerer – og hvordan du bedst passer på den i hverdagen.