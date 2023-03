Ladestandere i Danmark: Behov for forbedring af ladeinfrastruktur

Danmark er førende i EU, når det kommer til antallet af opladelige biler. Men det er også klart, at der er behov for en større adgang til bilopladning i landet. Mens antallet af elbiler stiger hurtigt, går det ikke lige så hurtigt med udbygningen af ladestandere. Der er stadig for få ladepunkter pr. bil, hvilket er en udfordring for den fortsatte udbredelse af grønnere mobilitet.

Stigning i elbiler og ladepunkter i EU

I EU er antallet af elbiler næsten tredoblet de sidste seks år. Mens der i 2016 var 77.038 ladepunkter i EU-landene, var der 479.396 i 2022. Til sammenligning er elbilbestanden vokset fra 118.542 til 1.996.738 i samme periode.

I Danmark har udviklingen været den samme, men antallet af ladepunkter følger ikke helt med stigningen i andelen af opladelige biler i bilbestanden. Derfor er der stadig for få ladepunkter pr. bil. Det er afgørende for den fortsatte udbredelse af elbiler på de danske veje, at der er en stærk og geografisk dækkende ladeinfrastruktur. Bilen skal kunne lades hurtigt og nemt, så rækkeviddeangst ikke bliver en hindring for valg af bil.

Behov for bedre ladeinfrastruktur i hele EU

Udbredelsen af ladestandere i Danmark er vigtig, men det er også nødvendigt at udbrede ladeinfrastrukturen i flere EU-lande, så elbiler også kan bruges på bilferier og forlængede weekender. På nuværende tidspunkt er 42 procent af alle ladepunkter koncentreret i Holland og Tyskland, selvom disse lande udgør mindre end 10 procent af det samlede overfladeareal i EU. Holland, som er det land med den største andel af ladeinfrastruktur, har 70 gange flere ladepunkter end Rumænien, selvom Rumænien er omkring 7 gange større.

Behovet for at få sat skub i ladeinfrastrukturen i hele EU er tydeligt. Selvom alle lande i 2035 skal have nulemissionsbiler, er der stor forskel på adgangen til opladning på tværs af EU-lande. Der er behov for at øge antallet af ladestandere i hele EU for at sikre en mere bæredygtig fremtid for alle.