Markant skattelettelse får bilbranchen til at juble

Større bilmarked, styrket grøn omstilling og øget forbrugertillid

København, 23. oktober 2025 — Den nye finanslovsaftale for 2026 indeholder en skattelettelse på mere end 2 mia. kr. til bilkøbere, og aflyser samtidig de planlagte afgiftsstigninger på elbiler ved årsskiftet. En beslutning, der allerede bliver mødt med bred begejstring i den danske bilbranche.

“Aftalen sender et stærkt signal: Det skal fortsat kunne betale sig at vælge grønt. Vi står med en finanslov, der både gavner forbrugerne, branchen og klimaet,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i Mobility Danmark.

Afgiftsfrysning på elbiler skaber ro i markedet

Med aftalen slipper bilkøbere – særligt dem, der overvejer en elbil – for den usikkerhed, der ellers prægede markedet op mod 2026. Branchen forventer derfor et markant løft i bilsalget de kommende måneder, især i segmentet for mellemklasse-elbiler, hvor prisfølsomheden har været størst.

“Vi har længe oplevet, at forbrugerne holdt igen på grund af frygten for stigende afgifter. Nu skabes der ro, og det vil uden tvivl få mange til at gennemføre deres bilkøb,” vurderer Rørvig.

Ekspertgruppe skal nytænke bilbeskatning

Finanslovsaftalen indeholder desuden en beslutning om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilbeskatning. Her skal der bl.a. ses på, hvordan afgifterne kan gøres mere retfærdige og tidssvarende, så de i højere grad afspejler kørselsmønstre, miljøbelastning og teknologi – ikke blot bilens værdi.

“Det er et vigtigt skridt i retning af et mere intelligent afgiftssystem. Vi håber, at det kan føre til en model, der både fremmer grønne valg og sikrer stabile rammevilkår for branchen,” siger Rørvig.

Bilbranchen ser lyst på 2026

Flere markedsaktører forventer nu en positiv vending i bilsalget, der i 2025 har været præget af forsigtighed og afventning. Den nye aftale kan dermed blive startskuddet til et stærkt bilår med øget konkurrence, lavere priser og flere elbiler på vejene.