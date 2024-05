Opgraderet Audi S3: Sporty og dynamisk

Audi introducerer den opdaterede S3, der kommer med en række nye funktioner, som styrker både ydelsen og køredynamikken. Bilen, der er tilgængelig både som Sportback og sedan, kan opleves hos forhandlerne i andet kvartal af 2024 og starter fra 55.600 euro.

Forøget motorkraft

Den nye S3 er udstyret med en 2.0 TFSI-motor, der nu yder 333 hestekræfter og har et drejningsmoment på 420 Nm. Det er en stigning på 23 hestekræfter og 20 Nm sammenlignet med den tidligere model. Denne motor sikrer en kraftfuld acceleration fra 0 til 100 km/t på kun 4,7 sekunder, og den maksimale hastighed er begrænset til 250 km/t. Audi har også optimeret gearkassen til en mere dynamisk kørsel, hvilket resulterer i hurtigere gearskift og en forbedret respons.

Forbedret køredynamik

Audi S3 kommer nu med quattro-drevsystemet og en momentfordeler, der forbedrer både agilitet og stabilitet. Dette avancerede system tillader en variabel momentfordeling mellem baghjulene, som optimeres baseret på køresituationen og den valgte køremodus fra Audi drive select. Audi drive select-systemet byder på en ny “dynamic plus”-mode, der specielt er designet til at maksimere bilens dynamiske egenskaber ved at sende mest muligt moment til bagakslen. Dette kan føre til en kontrolleret overstyring, som er sikret af den elektroniske stabilitetskontrol (ESC).

Affjedring og undervogn i topklasse

Affjedringssystemet i S3 har fået en opdatering med stivere bøsninger og nye pivotlejer, der tillader mere negativ camber. Dette resulterer i bedre styrerespons og mere lateral kontrol, hvilket er ideelt i sving. Standardudstyret S-sportsundervogn sænker bilen med 15 mm i forhold til A3, og der er mulighed for at tilvælge en S-sportsundervogn med adaptive dæmpere, der er finjusteret til at arbejde sammen med momentfordeleren.

Forbedret bremsesystem

Med forbedret køredynamik kommer også større krav til bremsesystemet. S3-modellen er derfor udstyret med større ventilerede bremse-skiver på forakslen og to-stemplede kalibre, der forbedrer bremseydelsen markant. Bilen leveres standard med 18-tommer dæk, men der er mulighed for at opgradere til 19-tommer dæk, der byder på forbedret tørvejrs håndtering og bremseadfærd.

Design og personalisering

S3 har fået et mere sportsligt og stramt udseende med en ny frontgrill og dynamisk spoiler. Bagenden har også fået et nyt design, der reflekterer bilens sportslige karakter. Derudover tilbyder Audi op til fire forskellige signaturer for dagkørelysene, som giver ejerne mulighed for at personalisere bilens udtryk.

Opdateret interiør

Interiøret matcher det dynamiske ydre med skarpe designændringer og nye lysinstallationer. Standardpakken inkluderer ambientebelysning og nye designelementer som et laserkuttet stofpanel i dørene, der skaber en unik lysoplevelse.

Med disse omfattende opdateringer bekræfter Audi S3 sin position som en førende spiller i kompaktklassen, hvor teknologi og design går hånd i hånd med imponerende køreegenskaber.

Mere funktionalitet: Integration af apps og funktioner Audi S3 er digitalt forbundet og fyldt med moderne teknologi. Bilen inkluderer standardfunktioner som DAB+ digitalradio, en 10,1-tommer touchscreen, Audi virtual cockpit og en induktiv smartphoneopladning. Med MMI navigation plus som en valgfri funktion kan førere nyde en fuldt integreret oplevelse med direkte adgang til apps direkte på bilens display, hvilket eliminerer behovet for omveje gennem brugerens smartphone. Audi tilbyder også funktioner på forespørgsel, hvilket giver en fleksibel tilgang til at tilføje individuelle infotainment og komfortfunktioner gennem myAudi appen, selv efter bilkøbet er afsluttet. Dette system understøtter Audi's vision om en fuldt tilpasselig biloplevelse tilpasset individuelle førerbehov. Konklusion Den nye Audi S3 præsenterer en imponerende pakke af ydelse, stil og teknologi. Fra den kraftfulde motor og avancerede køredynamik til det skarpt designede interiør og de personlige lysindstillinger tilbyder Audi S3 en dynamisk og engagerende køreoplevelse. Med en startpris fra 55.600 euro, sætter denne model nye standarder for, hvad man kan forvente af en sportslig kompaktbil.