Ny elektrisk udgave af Renault 5 Turbo annonceret

Tilbage i 80’erne var Renault Turbo, særligt turbo 2, kendt som en af sin tids store fartdjævle. 160 hestekræfter og en topfart på 203 km/t gjorde Turboen berygtet både som rallybil og til dels også vejene, på trods af at der kun blev produceret 5000 eksemplarer. Den begrænsede produktion har også gjort den succesfulde rallybil til et samlerobjekt, der generelt sælges for cirka 1 million danske kroner. Og nu bliver den fejret med en ny fuldelektrisk version.

Tidligere på ugen blev den nye Renault 5 Turbo 3E annonceret. Målet er tilsyneladende at kombinere identiteten fra de gamle modeller med mere moderne tiltag, vedrørende dens udseende og dens nu elektriske in-wheel motorer. Den nye bil accelererer fra 0 til 100 på 3,5 sekunder og har en topfart på 270 km/t, så modellens ry som en fartdjævel er bestemt blevet bevaret. Men sidder man som læser og bliver tændt på idéen den nye Turbo, skal man nok skrue sine forventninger ned igen.

Til ære for originalens udgivelse i året 1980, bliver den nye model udgivet i 1980 eksemplarer. Dertil er den stadig ikke offentliggjorte pris også forventet at være skruet i vejret. Men ikke desto mindre vil der blive åbnet op for reservationer i de kommende uger, og de første kunder kan forvente bilens ankomst i løbet af 2027.

Detaljerne.

Dimensioner og vægt

Længde: 4,08 m

Bredde: 2,03 m

Højde: 1,38 m

Akselafstand: 2,57 m

Frihøjde: 118 mm

Vægt: 1.450 kilo

Platform

Skræddersyet elektrisk platform

800 volt arkitektur

Drivlinje og batteri

Elektriske hjulmotorer bagpå: 2 x 200 kW (540 hk / 4.800 Nm)

70 kWh lithium-ion batteri

WLTP-rækkevidde på op til 400 km

Ladere

11 kW AC tovejs (AC ladetid 0-100 %: 8 timer)

350 kW DC (DC ladetid 15-80 %: 15 min)

Ydelse

0 til 100 km/t: < 3,5 sek.

Tophastighed: 270 km/t (på bane)

Selvom den nye turbo ikke bliver en bil, som kommer til at fylde meget på vejene, så vil den ihvertfald blive et eksklusivt samleobjekt. En del af charmen som bilinteresseret er at se hvad de forskellige fabrikanter finder på, når de ikke skal appellere til det brede marked, selv hvis man som de fleste andre ikke kommer i nærheden af at eje sådan en bil.

Kilde og forsidebillede: Renault Danmark