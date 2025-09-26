Ny regel kan tredoble din selvrisiko på værkstedets lånebil

En kommende ændring i reglerne for lånebiler kan få store økonomiske konsekvenser for bilister, som får stillet en lånebil til rådighed, mens deres egen bil er på værksted.

I dag har skader på værkstedernes lånebiler typisk en selvrisiko på omkring 5.000 kroner per skade. Men et nyt forslag fra Færdselsstyrelsen lægger op til at hæve den maksimale selvrisiko til 15.000 kroner – altså en tredobling af det beløb, bilister i praksis kan ende med at betale, hvis uheldet er ude i lånebilen.

Skubber på fra bilbranchen

Ændringen kommer efter pres fra brancheorganisationen DI Bilbranchen, som mener, at den nuværende grænse er for lav. Færdselsstyrelsen har derfor sendt ændringen i høring som et forslag til ny bekendtgørelse.

Store konsekvenser for bilisten

For mange bilister kan ændringen betyde en økonomisk overraskelse. Hvor selvrisikoen på ens egen bilforsikring ofte ligger betydeligt lavere, kan et uheld i en lånebil pludselig koste mange penge – med op til tre gange så høj en selvrisiko som tidligere.

FDM’s chefkonsulent Dennis Lange kalder stigningen for en stor forøgelse af de potentielle udgifter for bilisterne og peger på, at den lovbestemte maksimumgrænse ofte også bliver det niveau, som bruges i realiteten i kontrakterne med værksteder og udlejningskæder.

Forsikring kan blive dyrere

Som følge af den højere selvrisiko forventer FDM, at flere værksteder og udlejningsfirmaer vil tilbyde (eller presse kunder til at købe) ekstra forsikringsprodukter, der sænker eller fjerner selvrisikoen på lånebilen. Mange kunder vil sandsynligvis acceptere en sådan dækning for at undgå risikoen for en stor regning efter en skade.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du i fremtiden får en lånebil stillet til rådighed: