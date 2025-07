Ny sikkerhedstest afslører svagheder i populær billig elbil

Den lille elektriske Hyundai Inster har tiltrukket opmærksomhed med sin lave pris på kun 180.000 kroner og et nytænkende design. Men nu viser en frisk sikkerhedstest fra Euro NCAP, at prisen for den lave pris måske er højere, end bilkøberne havde regnet med. Trods mange sikkerhedsfunktioner som standard må Hyundai Inster nøjes med fire ud af fem stjerner, hvilket afslører væsentlige svagheder i bilens sikkerhedsniveau.

I testens kollisioner viste bilen flere alvorlige mangler. Blandt andet blev der ikke pustet nok luft i airbaggen foran føreren ved frontalkollisionen, hvilket medførte, at testdukkens hoved ramte direkte på rattet. I en sidekollision gik døren op, hvilket er bekymrende, da det øger risikoen for alvorlige skader. En midter-airbag, der skal forhindre, at fører og passager slår hovederne sammen under en ulykke, fungerede heller ikke tilfredsstillende.

Billig pris har kostet på sikkerheden

FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen, udtaler kritisk: ”Selvom Hyundai Inster er en charmerende bil, må vi konstatere, at den samlede sikkerhed er under niveauet for nye bilmodeller. Det skyldes blandt andet, at bilens konstruktion grundlæggende er for svag til at beskytte både fører, passagerer og andre trafikanter. Hyundai har tydeligvis prioriteret at holde prisen lav fremfor at sikre en robust sikkerhed.” Rasmussen understreger dog også, at Hyundai tidligere har vist, at de kan producere sikre biler, når de vælger at prioritere det.

Fremragende resultater fra Volvo-familien

Mens Hyundai skuffer, imponerer to andre biler fra samme test: Polestar 4 og Zeekr 7X, begge del af Volvo-koncernen, scorer hver især fulde fem stjerner. Disse biler klarer sig langt bedre, især i kollisionssikkerhed, og de tilbyder omfattende sikkerhedssystemer som standard.

Zeekr 7X, der netop er landet på det danske marked, er sammen med Polestar 4 placeret i premiumsegmentet, hvor sikkerheden er i topklasse. ”Her er ikke sparet på noget – heller ikke sikkerheden, som er i den absolut høje ende for både store og små passagerer,” fremhæver Søren W. Rasmussen. Han påpeger dog, at kameraet i Polestar 4, som overvåger førerens opmærksomhed, ikke lever op til europæiske standarder. Men dette ændrer ifølge Rasmussen ikke ved bilernes generelle høje sikkerhedsniveau.

Blandede resultater i test af otte biler

Ud over Hyundai, Polestar og Zeekr inkluderede testen fem andre modeller. Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8 og Ford Tourneo Courier opnåede alle fire stjerner. Omoda 9 og Lynk & Co 02 klarede sig ligesom Polestar og Zeekr fremragende og opnåede fem stjerner hver. Dermed viser testen, at man fortsat skal være opmærksom på sikkerhedsniveauet, når man køber ny bil – især i den billigere ende af markedet.

Kilde: FDM