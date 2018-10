Ny stærk trafikalarm-alliance rækker mod udlandet

To af landets førende trafikalarm-virksomheder, Trafik Alarm og Autovice A/S, der har udviklet produktet ‘ooono’, skal med det nye samarbejde nu også række uden for Danmarks grænser

Det er troen på international vækst, som nu får Geo24 ApS, der står bag appen Trafik Alarm og Autovice A/S, der har udviklet produktet ooono – en lille elektronisk, trådløs knap, der advarer dig når du nærmer dig en fartkontrol eller andre hændelser, der kræver din opmærksomhed – til at gå sammen i et ambitiøst samarbejde.

De to parter har besluttet at slå virksomhederne sammen for at udnytte den synergieffekt, som de begge kan se i en sammenlægning. Det oplyser de i en fælles pressemeddelelse. Morten Voss Jørgensen, nuværende administrerende direktør hos Autovice, tiltræder samtidig som direktør det nye samlede selskab.

»Med fusionen har vi muligheden for at skabe en ny aktør på det internationale marked. Vi har meget offensive vækststrategier, oplagte synergier og et stort erfaringsgrundlag, som gør den nye virksomhed meget konkurrencedygtig,« siger Morten Voss Jørgensen.

Oplagt match

Grundlægger, bestyrelsesformand og hovedaktionær i Autovice A/S, Christian Walther Øyrabø, var initiativtageren til den dialog, der nu har ført til fusionen. Han ser de to virksomheder som et oplagt match og fusionen som det helt rigtige fundament for fremtiden.

”Jeg har fra starten haft overvejelser om, hvordan jeg bedst kunne udvikle virksomheden. Fusionen med Trafik Alarm og ansættelsen af en direktør, der kan skubbe os i en international og mere datadrevet retning er det helt rigtige skridt for os,” siger han. ”Jeg kontaktede derfor Jysk Fynske Medier, der ejer Geo24 ApS. Vi havde nogle gode samtaler, hvor vi begge kunne se en sammenlægning af selskaberne som en rigtig god mulighed for at fremtidssikre hver vores virksomhed.

Fusion styrker begge

Ifølge Jysk fynske Mediers repræsentant i bestyrelsen, Richard Wraae, er fusionen oplagt.

”Virksomhederne har været tætte samarbejdspartnere i en periode, og fusionen er det helt rigtige for at understøtte Trafik Alarms fortsatte vækst,” siger han.

Fusionen bliver gennemført ved at Geo24 ApS indgår som datterselskab under Autovice A/S. Jysk Fynske Medier bliver således en del af den nye ejerkreds i Autovice A/S.