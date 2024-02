Pressemeddelelse: Škoda octavia genskaber familiebilen med banebrydende opdateringer

Den Opdaterede Škoda Octavia er et nyt kapitel i Skodas historie.

Den nyeste udgave af Škoda Octavia, det mest solgte Škoda-modell nogensinde, er nu officielt afsløret og klar til at forbløffe det danske marked fra juni. Denne opdatering af den elskede familiebil introducerer et nyt kapitel for den fjerde generation af Octavia med sit friske design, avancerede teknologi, og forbedringer inden for sikkerhed og brugervenlighed.

Designforvandling: Octavias nye æstetik

I fronten af den nye Octavia fanger redesignede forlygter straks opmærksomheden, elegant integreret med den opdaterede ottekantede kølergrill. Med standard LED og avanceret LED Matrix teknologi, tilpasser forlygterne sig nu automatisk til omgivelserne, hvilket sikrer optimal belysning under alle forhold.

Det nye Škoda-logo pryder stolt kølerhjelmen, mens både for- og bagkofangere har fået et nyt look, som bidrager til en samlet længdeøgning på 9 mm. Med dette nye design beholder Octavia sin position som klassens rummeligste med et bagagerum på hele 640 liter.

Interiørets revolution: Fra design til teknologi

Inden døre byder Octavia på nye Design Selections, inspireret af Škoda Enyaq, og en række teknologiske opgraderinger. Det digitale cockpit og en større touchskærm på op til 13 tommer forbedrer brugeroplevelsen med en ny intuitiv brugerflade. Trådløs opladning og stærkere USB-C-porte sikrer, at enheder altid er opladede og klar til brug.

Forøget sikkerhed med Fokus på cybersikkerhed

Med den digitale æra følger også en øget risiko for cybersikkerhed, hvilket Škoda har adresseret i den nye Octavia. Gennem løbende softwareopdateringer sikres det, at bilen er beskyttet mod cybertrusler. Opdaterede sikkerhedsassistentsystemer som Attention and Drowsiness Assist øger sikkerheden for føreren ved at overvåge og vurdere træthedsniveauet.

Nye Motorer: effektive og kraftfulde.

Motorudvalget for den nye Octavia er blevet opdateret og inkluderer nu en række effektive og kraftfulde muligheder, fra 1.5 TSI benzinmotoren til den toptrimmede 2.0 TSI 265 hk DSG, eksklusivt for Octavia RS. Introduktionen af mildhybridteknologi og DSG-automatgear for de mindre motorer markerer en ny æra af effektivitet.

En ny standard for familiekørsel

Den nye Škoda Octavia er designet til at omdefinere, hvad en familiebil kan og bør tilbyde. Med en perfekt blanding af stil, avanceret teknologi, og uovertruffen sikkerhed, er den nye Octavia klar til at sætte nye standarder. Danske bilentusiaster kan glæde sig til at opleve alle disse forbedringer hos Škoda-forhandlerne fra juni.