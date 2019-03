Range Rover tager sikkerheden til nye højder

Kommende statsministerbil: Den nyeste Range Rover tager et ton ekstra på i skudsikkert vægt – ud over al den luksus, vi ellers kan forvente fra den britiske V8’er

Der er ikke tradition for, at danske toppolitikere kører i SUV – men måske skulle den kommende statsminister overveje en Range Rover Sentinel. Bilen er baseret på Range Rover Autobiography, den er født med en pansret kabine, og så har den flere kræfter, bedre terrænegenskaber og det nyeste inden for passagerbeskyttelse.

Den pansrede Sentinel er designet og udviklet af Land Rover Special Vehicle Operations og har en 5,0-liters V8-benzinmotor med kompressor og 380 hk – det er 40 hk mere end forgængerens fra 2016s V6-benzinmotor.

En helt normal Range Rover er ikke nogen fnuglet bil, men alligevel vejer bilen faktisk mere end et ton ekstra. Det er flere lag panser og glas, som får kampvægten op i væsentligt grad, men alligevel accelererer Sentinel fra 0-100 km/t på 10,4 sekunder og videre til en tophastighed, der er begrænset til 193 km/t.

Terrængående

Selve kernen i bilen udgør en beskyttelsescelle, der lever op til krævende standarder og opnår fuld ballistisk certificering og eksplosionscertificering. Den kan derfor modstå angreb med højkalibrede våben, modstå bomber lavet af TNT ligesom op til to simultant eksploderende håndgranater blot larmer uden at gøre skade for passagererne.

»Range Rover Sentinel leverer den enestående beskyttelse og sikkerhed, som vores VIP-kunder har brug for, uden at gå på kompromis med den nyeste Range Rovers overlegne raffinement. Tilføjelsen af den kraftigere 5,0-liters V8-motor med kompressor og et nyt interiør sikrer et højere niveau af ydelse og passagersikkerhed«, siger Michael van der Sande, som er topchef ved Land Rover Special Vehicle Operations:

Bilen svarer igen

Der skal naturligvis noget ekstraordinært til for at få styr på undervognen, og derfor er chassiset, affjedringen, bremserne og det elektroniske stabilitetssystem er alle optimeret for at bibeholde Range Rovers dynamiske køreegenskaber, mens Sentinel samtidig leverer overbevisende terrænegenskaber for en pansret bil af denne type. Det gør den i stand til uden problemer at køre gennem dybt vand og udfordrende terræn. De specialfremstillede hjul omfatter et run-flat-system, så bilen kan fortsætte mere end 50 km med op til 80 km/t, hvis et dæk beskadiges.

Sikkerhedssystemerne omfatter også mulighed for en specialkonfigureret forrude, der kan sænkes 150 mm i forbindelse med udlevering af dokumenter, og som samtidig er udstyret med højttalersystem, der gør det muligt for passagererne at tale til personer uden for bilen uden at forlade de sikre rammer.

Og naturligvis har bilen også ekstra hovedhøjde og bedre sæder end den tidligere generation. Det manglede da også bare. Prisen? Den taler vi ikke om. Men forgængeren kostede i 2015 fra ny lidt over 3,2 mio. kr. uden afgifter.