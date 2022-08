Sådan bliver du køreklar til efteråret

Dette indhold er sponsoreret

Efteråret er en tid, hvor mange mennesker holder op med at cykle. Det kan der være flere grunde til; enten fordi vejene bliver våde og glatte, eller også fordi temperaturen bliver for kold. Derfor kan det være en god idé at gøre klar til at skifte cyklen ud med bilen. Læs med her, og få inspiration til, hvordan du bliver køreklar til efteråret, så du får de bedst mulige køreture i det kolde vejr.

Investér i et par kørehandsker til kolde efterårsdage

Kørehandsker kan være en vigtig del af ens garderobe, hvis man gerne vil holde sine hænder varme og tørre på kolde efterårs- og vinterdage. Kørehandsker kan bruges til mange forskellige formål, men det er især nyttigt, hvis man har en bil. På den måde kan man undgå at få kolde hænder, når man kører. Det kan være meget ubehageligt at køre bil med kolde hænder, da man er nødsaget til at holde begge hænder på rattet eller skifte gear. Kørehandsker findes i et utal af designs og farver, så der er helt sikkert et par, der passer til din stil. Du kan eksempelvis kigge på Randers handsker, som laver bløde lammeskinds handsker.

Tag et kørekort med automatgear – på den måde undgår du den kolde gearstand

Du kan med fordel tage et kørekort med automatgear, hvis du ikke i forvejen ejer et kørekort. Ved at have en bil med automatgear undgår du at skulle skifte gear, hvilket kan være specielt koldt i efteråret og vinteren. Du vil takke dig selv i sidste ende, da kolde hænder og gearskifte kan være ulideligt. I en bil med automatgear undgår man også at skulle koncentrere sig om koblingspunkt m.v., og man kan i stedet koncentrere sig om trafikken.

Sådan forbereder du din bil til efteråret

Når efteråret og vinteren nærmer sig, er det en god idé at forberede sin bil på de koldere temperaturer. Dette kan man gøre på flere måder, men det vigtigste er typisk at sikre, at bilens batteri har den rette spænding, og at der ikke er nogen løse forbindelser. Dette kan man gøre ved at tjekke bilens batteri med et voltmeter. En anden ting, man bør overveje er, om ens bil har de rigtige dæk på. Dækkene skal have den rette mønsterdybde for at kunne klare de glatte veje i vinterhalvåret. Endelig bør man også sikre sig, at alle bilens lys fungerer, som de skal – herunder også blinklysene og baklyset. På denne måde kan man undgå uheld i trafikken, hvis ens bil ikke er helt klar til vintervejret.

Det er snart efterår, og snart vil vejene blive mere glatte. Derfor får du her nogle tips til, hvordan du kan blive køreklar til efteråret.