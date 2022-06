Kom hurtigt på hjulene igen med et kompetent pladeværksted

Dette indhold er sponsoreret

Der findes næsten ikke noget mere irriterende, end når din bil får en skade. Om det er en bule, en skramme eller en ridse, så er skadesagen og de dertilhørende dokumenter altid en irritationsfremkaldende oplevelse.

Dertil kommer al den tid, som du mister på at skulle køre din bil på værkstedet og vente på at din bil er fikset, hvilket ikke hjælper på irritations niveauet.

Men heldigvis findes der kvalitetsbevidste bilværksteder, som kan tilbyde et kompetent pladeværksted, så du hurtigt kan komme på hjulene igen.

Et pladeværksted med lidt ekstra

Hos Pedersen & Nielsen finder du et autoriseret autoværksted, som kan tilbyde et kompetent pladeværksted med lidt ekstra godt.

Pladeværkstedet er altid klart til at tage imod dig, hvis du skulle være så uheldig at skade din bil. Alle karrosseriteknikere hos Pedersen & Nielsen er dygtige, med en god uddannelse og mange års erfaring bag sig. Dermed kan teknikerne hjælpe dig med alle former for skader, uanset hvor store eller små de er.

Som en ekstra service kan Pedersen & Nielsen også tilbyde at hjælpe med at udfylde skadesanmeldelsen. Dermed sidder du ikke alene med alt det praktiske. Derudover tilbydes du også en lånebil, så du hurtigt kan komme på hjulene igen, mens du venter på din egen bil.

Mere end blot et pladeværksted

Pedersen & Nielsen tilbyder meget mere end blot almindelig pladeværksteds service. Det er nemlig et generelt autoværksted, som også kan hjælpe dig med reparation af din bil, lavet af en dygtig og erfaren automekaniker.

Du er altid garanteret god service og en fast pris, når du skal have repareret din bil. Prisen aftales altid på forhånd, inden der bliver lavet noget på din bil, så du er helt klar på prisen. Du vil altid få kyndig vejledning til hvad en mekaniker kan gøre for din bil, men i sidste ende tager du alle valgene for din egen bil.

Spørg om hjælp og rådgivning

Står du med et problem med bilen, som du ikke kan identificere? Så kan du altid spørge Pedersen & Nielsen til råds. Med en online chat funktion på deres hjemmeside, kan du altid sende en besked med spørgsmål eller bekymringer.

Herefter vil en kompetent medarbejder kunne vejlede dig, så du kan få den korrekte service som din bil har behov for.

Du kan også booke en tid på værkstedet online. Her kan du frit vælge mellem ledige tider i kalenderen, så du kan komme forbi på et tidspunkt som passer dig.