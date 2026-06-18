Sådan finder du det bedste sted at leje en varebil

En varebil bliver ofte lejet, når tiden allerede er knap. Måske skal en sofa hentes i den anden ende af byen, et lager tømmes, eller en flytning skal klares i løbet af en weekend. Derfor kan det være fristende at vælge den første ledige bil. Det kan dog hurtigt blive dyrt eller besværligt, hvis bilen er for lille, afhentningen ligger langt væk, eller vilkårene gemmer på ekstra udgifter.

Et godt sted til leje af varebil gør det let at se både biltype, pris og de praktiske rammer, før man reserverer. Hos de fleste udlejere kan du blandt andet vælge mellem flere størrelser, se afhentningssteder og booke den periode, der passer til turen. Det giver et langt bedre grundlag end kun at kigge på den laveste pris i en søgning.

Tag udgangspunkt i det, der skal flyttes

Det vigtigste spørgsmål er ikke, om varebilen ser stor ud på et billede. Du skal vide, hvor meget der reelt skal ind i varerummet. Et spisebord kan være langt, en reol kan være høj, og flyttekasser fylder hurtigt mere, end man tror, når de står stablet klar i gangen.

Mål de største ting hjemmefra, og kig på bilens indvendige mål. Højde, bredde og længde er mere brugbare end et navn som ‘lille’ eller ‘mellem’. Du slipper for en ekstra tur, når varebilen passer fra start.

Skriv gerne dette ned, før du booker:

Længden på de længste møbler eller plader

Højden på skabe, hårde hvidevarer og andre tunge ting

Antallet af kasser, samt om de kan stables

Om du skal bruge sækkevogn, tæpper eller stropper

En lidt større bil kan være pengene værd, hvis alternativet er to ture gennem tæt trafik. Omvendt giver en meget stor varebil ingen fordel, hvis du kun skal hente et par flyttekasser og et mindre møbel.

Sammenlign hele prisen på varevognsudlejning

En lav dagspris er rar at få øje på, men den fortæller sjældent alt. Tjek derfor, hvad der er med i beløbet, og hvad der kan blive lagt oveni. Nogle udlejere inkluderer et antal kilometer, mens andre tager betaling pr. kørt kilometer. Det kan have stor betydning, hvis turen går frem og tilbage mellem to byer.

Se også efter depositum, selvrisiko, gebyrer ved forsinket aflevering og betaling for ekstraudstyr. En tydelig prisoversigt gør det nemmere at regne på turen hjemmefra. Du bør kunne få et samlet billede uden at skulle igennem flere sider med små forbehold.

Sammenlign mindst disse punkter:

Pris for den ønskede lejeperiode

Kilometer, forsikring og moms

Depositum og vilkår for tilbagebetaling

Priser på sækkevogn, flyttetæpper og spænder

Ekstra betaling ved sen aflevering

Vælg afhentningssted og -tid, der passer til kalenderen

Afstanden til afhentningsstedet har stor betydning, særligt når du både skal hente og aflevere bilen. En varebil tæt på hjemmet, lageret eller den nye bolig sparer tid og gør planlægningen lettere. Det er også værd at se på åbningstiderne. Mange flytninger starter tidligt eller trækker ud senere end forventet.

Nøglefri afhentning kan være praktisk, hvis du vil hente uden for almindelig åbningstid. Nogle steder tilbyder nøglefri afhentning via telefonen, mens andre har medarbejdere på stedet. Begge løsninger kan fungere fint. Vælg den, der passer til din erfaring og tidspunktet på dagen.

Tjek varebilen, før du kører

Tag billeder af bilen ved afhentning, også hvis den umiddelbart ser pæn ud. Fotografér siderne, bagdørene, kabinen og varerummet. Få også styr på, om der er ridser, buler eller fejlmeldinger på instrumentbrættet. Den dokumentation er god at have, når bilen afleveres igen.

Se samtidig efter, om der er det udstyr, du har bestilt. En sækkevogn, flyttetæpper og fastspændingsremme kan gøre læsningen langt lettere og beskytte både indhold og varerum. Spørg også, hvor du må parkere ved aflevering, og om bilen skal tankes op eller leveres tilbage med et bestemt batteriniveau.

Læs vilkårene med blik for din tur

Vilkår kan virke tørre, men de er værd at bruge fem minutter på. Her står typisk, hvem der må køre bilen, hvilken alder eller kørekortstype der kræves, og hvad der gælder ved skade. Du kan også se, om kørsel over Øresundsbroen eller til udlandet kræver en særskilt aftale.

Særligt fire ting bør stå klart før betaling: