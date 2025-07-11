Sådan undgår du dyre gearkassereparationer – husk denne service

Når vi tænker på bilens vitale væsker, nævner de fleste motorolie, kølervæske og måske bremsevæske. Men gearolie? Den bliver ofte glemt – og det kan koste dyrt. Uanset om du kører med manuel eller automatgear, er korrekt og frisk gearolie afgørende for smidig kørsel og lang levetid på gearkassen.

Hvorfor er gearolie vigtig?

Gearolie smører tandhjul og lejer inde i gearkassen, reducerer friktion og leder varme væk. Samtidig beskytter den mod slitage og korrosion. Når gearolien nedbrydes over tid – af varme, tryk og metalpartikler – mister den sin smøreevne. Resultatet? Øget slid, dårligere skiftekomfort og i værste fald en ødelagt gearkasse.

Hvornår bør gearolie skiftes?

Der findes ikke én universel regel – men her er tommelfingerregler:

Manuel gearkasse : Skift typisk mellem 60.000 og 120.000 km. Mange fabrikanter siger “livstidsholdbar”, men det dækker ofte kun garantiperioden.

: Skift typisk mellem 60.000 og 120.000 km. Mange fabrikanter siger “livstidsholdbar”, men det dækker ofte kun garantiperioden. Automatgearkasse: Her er skift endnu vigtigere – især ved DSG, CVT og traditionelle automater. Skift ofte ved 60.000–80.000 km, alt efter bil og kørsel. Husk, at automatgear også har oliefilter, der bør skiftes med.

Vigtig pointe: Mange biler har ikke serviceplaner der inkluderer gearolieskift – så det er op til dig (og et godt værksted) at tage initiativ.

Symptomer på dårlig gearolie

Hårde eller hakkende gearskift – både manuelt og automatisk.

– både manuelt og automatisk. Slør i gearet eller mærkelig lyd under gearskift.

eller mærkelig lyd under gearskift. Støj fra gearkassen , især under belastning.

, især under belastning. Overophedning og lugt af brændt olie.

Opdager du disse symptomer, er det vigtigt at handle – vent ikke til gearkassen står af.

Automatgear vs. manuel – forskelle i vedligehold

Funktion Manuel gear Automatgear Olietype Tykkere gearolie Tyndere, specialiseret ATF Skiftinterval Længere (ofte 100.000+) Kortere (60.000–80.000 km) Følsomhed Mere robust Følsom over for snavs/slid Skiftbarhed Nogle gearkasser er ikke designet til skift Nogle kræver specialudstyr til olieskift

OBS: Visse gearkasser – fx DSG eller CVT – har særlige krav til olie og service. Brug altid den korrekte olie, ellers risikerer du alvorlig skade.

Konklusion: En billig forsikring

Et gearolieskift koster langt mindre end reparation af gearkassen. Og selvom mange biler kører længe uden, kan rettidig udskiftning gøre forskellen mellem mange års problemfri kørsel – og en regning på titusindvis af kroner.

Din gearkasse arbejder hårdt – sørg for, at den har den olie, den fortjener. Gearolie er ikke bare en væske – det er en forsikring mod ubehagelige overraskelser.