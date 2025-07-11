Sådan undgår du dyre gearkassereparationer – husk denne service

Når vi tænker på bilens vitale væsker, nævner de fleste motorolie, kølervæske og måske bremsevæske. Men gearolie? Den bliver ofte glemt – og det kan koste dyrt. Uanset om du kører med manuel eller automatgear, er korrekt og frisk gearolie afgørende for smidig kørsel og lang levetid på gearkassen.
Gearolie smører tandhjul og lejer inde i gearkassen, reducerer friktion og leder varme væk. Samtidig beskytter den mod slitage og korrosion. Når gearolien nedbrydes over tid – af varme, tryk og metalpartikler – mister den sin smøreevne. Resultatet? Øget slid, dårligere skiftekomfort og i værste fald en ødelagt gearkasse.
Der findes ikke én universel regel – men her er tommelfingerregler:
Vigtig pointe: Mange biler har ikke serviceplaner der inkluderer gearolieskift – så det er op til dig (og et godt værksted) at tage initiativ.
Opdager du disse symptomer, er det vigtigt at handle – vent ikke til gearkassen står af.
|Funktion
|Manuel gear
|Automatgear
|Olietype
|Tykkere gearolie
|Tyndere, specialiseret ATF
|Skiftinterval
|Længere (ofte 100.000+)
|Kortere (60.000–80.000 km)
|Følsomhed
|Mere robust
|Følsom over for snavs/slid
|Skiftbarhed
|Nogle gearkasser er ikke designet til skift
|Nogle kræver specialudstyr til olieskift
OBS: Visse gearkasser – fx DSG eller CVT – har særlige krav til olie og service. Brug altid den korrekte olie, ellers risikerer du alvorlig skade.
Et gearolieskift koster langt mindre end reparation af gearkassen. Og selvom mange biler kører længe uden, kan rettidig udskiftning gøre forskellen mellem mange års problemfri kørsel – og en regning på titusindvis af kroner.
Din gearkasse arbejder hårdt – sørg for, at den har den olie, den fortjener. Gearolie er ikke bare en væske – det er en forsikring mod ubehagelige overraskelser.