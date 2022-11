Skil dig ud med en virksomhedsreklame på din bil

Dette indhold er sponsoreret

Når man kører rundt, er det meget iøjenfaldende, hvis man har har sit firmas logo eller reklamemateriale klistret på bilen. Bilindpakning med folie til bil er smart, når man skal reklamere på alle mulige slags virksomheder – lige fra en frisørsalon til et pizzaria eller en VVS’er.

Det kan muligvis være smart for din virksomhed at have et logo på jeres erhvervskøretøj(er). Hvor meget opmærksomhed du får, afhænger dog af en række forskellige faktorer – herunder hvilken type bil du kører rundt i og hvor ofte du kører rundt i byen. Det er dog vigtigt at pointere, at der ikke er nogen garanti for, at du vil få flere kunder eller øge dit salg ved at have et logo på din bil.

Hvordan kan man skille sig ud med en virksomhedsreklame på sin bil?

Reklamer på biler er især effektive, da de fleste mennesker er meget opmærksomme, når de kører bil eller cykler. Derfor er der en sandsynlighed for, at andre bilister vil se din bilindpakning og måske endda huske dit firmanavn. Derudover er det også vigtigt at have en god reklame. Det skal altså være en reklame der skiller sig ud fra mængden med et unikt og smukt design eller et virkelig sjovt og anderledes motto.

Lav en sjov eller unik reklame, som folk lægger mærke til

For at gøre reklamen sjov og unik, kan man overveje at bruge et humoristisk element i den. Dette kan være en tegning, der viser produktet eller service på en sjov måde. Man kan også overveje at bruge et slogan eller et ordspil i sin reklame, som folk vil huske og lægge mærke til.

Fokusér på at gøre reklamen personlig og relevant for dine kunder

Når man laver reklame, er det vigtigt at fokusere på at gøre den personlig og relevant for ens kunder. Når man har fundet på en original ide, kan man kontakte nogen der producerer folieindpakning til biler. I Danmark er der kellmann.dk, som både løser små og store opgaver med folieindpakning af biler. Eftersom det er en reklame på en bil, er det forholdsvis svært at vide, om netop din målgruppe vil være ude i trafikken på en pågældende dag. Det er dog sandsynligt at man vil blive set af en potentiel kunde, fordi der som regel er mange trafikanter. Derfor er det smart at have sit telefonnummer tydeligt vist på bilen, så folk kan tage et billede af dine kontaktinformationer og have mulighed for at kontakte dit firma, hvis det har relevants for dem.