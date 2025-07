Škoda Elroq hitter hos danskerne

Den elektriske SUV Škoda Elroq er blevet en enorm succes i Danmark. Alene i første halvår af 2025 er hele 4.782 nye Elroq blevet indregistreret. I juni måned toppede populariteten, hvor intet mindre end 1.684 danskere satte nummerplader på en ny Elroq.

Succesen understreges af, at Elroq ikke alene er Danmarks bedst sælgende bil, men at Škoda samtidig er blevet det bilmærke, flest danskere drømmer om som deres næste bil ifølge forbrugerundersøgelsen AutoIndex 2025. Selvom Elroq måtte nøjes med andenpladsen til titlen Årets Bil, er førstepladsen i danskernes hjerter og indkørsler ubestridt.

Attraktiv kombination af kvalitet og pris

Direktør hos Škoda Danmark, Thomas Bruun, peger på, at Elroqs store popularitet især skyldes en vellykket kombination af pris, kvalitet og rummelighed:

”Med priser fra 249.995 kr. er Elroq en bil for mange. Interessen voksede yderligere, da vi for godt et halvt år siden introducerede en samlet garanti på 5 år eller op til 150.000 km,” forklarer Thomas Bruun.

Den nye garantiordning har været en afgørende faktor for mange bilkøbere, der ønsker ekstra sikkerhed ved købet af deres næste bil.

Hurtig levering og stærkt forhandlernetværk

En anden vigtig faktor bag Elroqs store popularitet er hurtig levering. Škoda-fabrikken prioriterer det danske marked højt, hvilket betyder, at nye Elroq-ejere hurtigt kan sætte sig bag rattet. Thomas Bruun roser samtidig de danske Škoda-forhandlere:

”Først og fremmest er det forhandlerne, der gør en stor og flot indsats for at imødekomme efterspørgslen. De fortjener et stort skulderklap,” siger han.

Škoda er blevet danskernes drømmebil

Populariteten gælder ikke kun Elroq. Škoda som mærke har indtaget en klar position som nummer to på listen over mest solgte bilmærker i Danmark i første halvår af 2025. Samtidig er Škoda det bilmærke, flest danskere ønsker som deres næste bil ifølge AutoIndex’ såkaldte ‘Dream Index’.

Thomas Bruun forventer, at succesen fortsætter:

”Der er god mulighed for at få præcis den Škoda, man drømmer om. Modelprogrammet er netop udvidet med den nye Elroq RS og Enyaq RS, og til foråret lancerer vi også en lille SUV, Epiq, og en stor 7-personers SUV.”

Kilde: Škoda Danmark