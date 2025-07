Slut med ulovlige parkeringsbøder

Fra 1. juli 2025 er det definitivt slut med, at private parkeringsselskaber sender såkaldte “usynlige p-afgifter” ud. Disse parkeringsbøder, der tidligere kunne sendes til bilister lang tid efter, de havde parkeret, er nemlig ulovlige. Transportminister Thomas Danielsen (V) har nu præciseret, at en parkeringsafgift kun er gyldig, hvis den udstedes fysisk på stedet, enten ved at blive sat i forruden eller overdraget direkte til bilisten.

“Det her er ikke en ny regel, men blot en præcisering af de allerede gældende regler,” siger ministeren, der med dette træk sikrer, at der ikke længere hersker tvivl om, hvad der er lovligt.

Stor lettelse for bilisterne

Præciseringen fra ministeren møder stor ros hos FDM, bilisternes interesseorganisation, som længe har kritiseret praksissen med “usynlige p-afgifter”.

”Vi er meget tilfredse med, at transportministeren ser på reglerne på samme måde som FDM og Forbrugerombudsmanden. Præciseringen er godt for bilisternes retssikkerhed,” siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Ifølge Dennis Lange betyder den nye klarhed i reglerne, at bilister nu bedre kan forsvare sig mod uberettigede parkeringsbøder. Når afgiften gives fysisk, får bilister mulighed for straks at dokumentere forholdene, f.eks. ved at tage billeder af dårlig skiltning eller andre relevante omstændigheder.

Retter op på urimelige metoder

Problemet med usynlige p-afgifter har været, at bilisterne ofte først opdagede, at de havde fået en bøde, flere uger efter parkeringen. Dermed havde de mistet muligheden for at dokumentere, hvis bøden var uretfærdigt udstedt.

“Man kan ikke se stort på disse forhold, blot fordi man som parkeringsselskab ønsker at maksimere sin indtjening ved at spare p-vagter væk,” siger Dennis Lange, der understreger, at parkeringsselskaber nu må indrette sig efter reglerne.

Sådan gør du, hvis du alligevel får en ulovlig bøde

Selvom reglerne nu er præciseret, anbefaler FDM, at bilister stadig er opmærksomme. Hvis man modtager en usynlig parkeringsafgift, skal man ikke betale den med det samme, men derimod klage skriftligt til parkeringsselskabet. Fastholder selskabet kravet, bør man tage sagen videre til Parkeringsklagenævnet.

Kilde: FDM