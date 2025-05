Stenslag i forruden: Så lang tid kører danskerne med revnet rude

Hver femte bilist kører for længe med glasskader i bilruden – det kan få alvorlige konsekvenser

En lille sten – en stor risiko

Det starter ofte med et lille smæld. En sten, kastet op af dækket på bilen foran, rammer forruden og efterlader et synligt mærke. Mange bilister har oplevet det, og alt for mange ignorerer skaden i for lang tid. En ny undersøgelse fra YouGov, udført for forsikringsselskabet Gjensidige, viser, at hver femte danske bilist har kørt rundt med en glasskade i over en uge – og hele 13 procent har ventet i mere end en måned med at få den repareret.

Det lyder måske uskyldigt, men et stenslag kan hurtigt udvikle sig til et alvorligt problem, både for føreren selv og andre trafikanter.

Har du inden for de seneste 2 år kørt rundt med en glasskade i din bil? Nej, jeg fik lavet skaden samme dag 3 % Ja, mindre end en uge 9 % Ja, mindre end en måned, men længere end en uge 6 % Ja, i længere tid (mere end en måned) 13 % Nej, jeg har ikke haft en glasskade i min bil indenfor de seneste to år 46 % Ikke relevant – har ikke haft nogen bil de seneste to år 22 % Ved ikke 1 %

Disse tal bliver endnu mere bekymrende, hvis man fjerner de 68 % der enten ikke har kørt bil eller ikke har haft glasskade. Her ser man, at det er tæt på halvdelen af glasskaderne, der først bliver repareret efter en måned.

Usikkerhed i trafikken

Lene Rasmussen, skadedirektør i Gjensidige, advarer mod at tage let på skader i bilens forrude:

“En glasskade kan alt efter dens størrelse være til stor gene for dit udsyn, når du kører i bil. Hvis glasskaden sidder i førersiden, kan det være svært at orientere sig ordentligt i trafikken, og det kan derfor også være til fare for dine medtrafikanter.”

Forruden er ikke blot et vindue ud til vejen – den er en aktiv del af bilens sikkerhedssystem. Den støtter bilens struktur og samarbejder med airbags i tilfælde af kollision. En kompromitteret rude kan derfor i værste fald svække bilens samlede beskyttelse under et uheld.

Gode råd til at undgå stenslag

Stenslag sker oftest, når småsten og grus slynges op fra vejen af andre køretøjer, især tunge lastbiler med store dæk. Det kan ske på motorvejen, men risikoen er særlig stor på mindre veje med dårlig belægning, samt på grusveje.

Heldigvis er der flere ting, man som bilist selv kan gøre for at mindske risikoen for stenslag og glasskader. Lene Rasmussen kommer med flere konkrete anbefalinger:

“Et godt råd er altid at holde god afstand til fx lastbiler, hvis store dæk ofte kan få småsten til at springe op på bilruden. Derudover er det en god ide at være opmærksom på vejens beskaffenhed, og køre efter forholdene. Kører man på en grusvej, vil en lavere hastighed også minimere risikoen for stenslag.”

Vinterens frost svækker desuden ruden og øger risikoen for, at selv små slag kan give store revner.

Vent ikke med at få det fikset

Hvis skaden først er sket, er det vigtigt at reagere hurtigt. En mindre revne kan let vokse og sprede sig, især ved temperaturændringer eller vask af bilen med varmt vand. Især i perioder med frost er det vigtigt at fikse ruden hurtigt, da kontrasten imellem frost udefra og varm luft indefra påvirker glasset og får det til at revne yderligere, hvis der et stenslag.

“Det er vigtigt, at du hurtigst muligt får fikset din stenskade, så den ikke løber og forværrer dit udsyn endnu mere,” lyder det fra Lene Rasmussen.

De fleste bilforsikringer dækker reparation af stenslag uden selvrisiko, og det tager sjældent mere end en halv time hos en professionel reparatør. Det er en lille investering i både sikkerhed og komfort – og i sidste ende også i bilens gensalgsværdi.

En opfordring til bilister

Budskabet fra eksperterne er klart: Tag stenslag alvorligt. Selvom det kan virke som en bagatel, er det en potentiel sikkerhedsrisiko, både for dig selv og andre på vejen. Undgå unødig risiko ved at køre forsigtigt, holde afstand – og få repareret skaden hurtigt, hvis uheldet er ude.

Kilder: Gjensidige & YouGov