Stigende udgifter for benzinbiler: Disse ting skal du vide, hvis du overvejer bilskifte.

Danske bilejere kan forvente et år, hvor bilbudgettet bliver strammere. Ifølge en ny beregning fra FDM () vil det blive mellem 1.000 og 3.000 kroner dyrere at eje en bil – afhængigt af drivmiddel og bilens pris. Særligt benzinbilejere rammes af stigende udgifter.

En af de mest markante udgiftsposter, der rammer benzin- og dieselbilister, er de forhøjede brændstofafgifter. Fra 2025 er afgiften på benzin og diesel steget, hvilket betyder, at en liter brændstof bliver dyrere. For bilister, der kører mange kilometer årligt, kan det betyde en betydelig ekstraomkostning.

Elbiler er stadig den billigste løsning

Som tidligere år viser FDMs beregninger, at det økonomisk bedst kan betale sig at eje en elbil. En elbil kan give en årlig besparelse på op til 10.000 kroner sammenlignet med en benzinbil i samme prisklasse. Det skyldes primært lavere udgifter til brændstof (el er billigere end benzin), samt lavere udgifter til service og reparationer.

Et andet aspekt, der gør bilejerskab dyrere, er værditabet. Historisk set har værditabet været nogenlunde stabilt over en femårig periode, men med den stigende konkurrence fra kinesiske bilmærker og en voksende import af nyere brugte elbiler, er priserne på elbiler faldende. Dette gør, at bilejere generelt må forvente et større værditab end tidligere.

”Gensalgsværdien på biler er mere usikker end nogensinde, og som forbruger skal man forvente et større værditab end tidligere. Skal man købe ny bil, bør man derfor vælge en, man kan beholde i en længere periode, så det højere værditab kan afskrives over flere år,” siger Ilyas Dogru fra FDM.

Forsikringer og dæk bliver dyrere

Derudover viser beregningerne, at udgifter til bilforsikring og dæk er stigende. Forsikringspriserne har været på en opadgående kurve de seneste år, og den tendens fortsætter i 2025. Samtidig er råvarepriserne på dæk steget, hvilket betyder, at det bliver dyrere at skifte dæk, uanset hvilken biltype man kører.

Hvad kan bilejere gøre?

Selvom FDMs analyse viser, at elbiler er billigere at eje, betyder det ikke nødvendigvis, at alle bilejere bør skifte med det samme. Har man en velfungerende benzinbil, der opfylder familiens behov, kan det ofte betale sig at beholde den fremfor at investere i en ny elbil.

”Har man en velfungerende benzinbil, der opfylder familiens behov, er det ofte billigere at beholde den ud fra et privatøkonomisk synspunkt. Og står man over for et skift, er det vores forventning, at elbiler i den kommende tid vil falde i pris, godt hjulpet af lavere batteripriser og skærpet konkurrence,” forklarer Ilyas Dogru.

For benzinbilejere er der nogle få muligheder for at minimere de stigende udgifter. Man kan blandt andet:

Vælge en bil med bedre brændstoføkonomi.

Overveje en brugt elbil, der kan være et økonomisk fornuftigt valg.

Forsøge at køre mere brændstofeffektivt for at spare på forbruget.

Holde sig opdateret på udviklingen i elbilpriser og eventuelle afgiftsændringer.

Der er altså adskillige vigtige overvejelser man skal gøre sig, før man foretager sig et bilskifte. Afgiftsstigninger, højere forsikringsomkostninger og stigende udgifter til dæk gør det dyrere at holde en benzinbil på vejene. Elbiler forbliver den mest økonomiske løsning, men for dem, der allerede ejer en velfungerende benzinbil, kan det være mest fordelagtigt at beholde den lidt endnu. I sidste ende er det selvfølgeligt svært at komme med gode råd, der tilgodeser alles preferencer og kørevaner. Det er dog altid positivt at være så velinformeret som muligt, når det kommer til de store økonomiske beslutninger i livet.

