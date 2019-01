Stortest: Kona Electric fortjener at blive et hit

Den er ikke perfekt, men udgangspunktet er virkelig godt for den nye Hyundai Kona Electric, som får premiere i Danmark i 2019, viser vores test gennem en uge som et af de første danske medier

Gennem længere tid har vi danskere kunne følge med i, hvordan nordmændene er gået helt amok over Hyundai Kona Electric. Bilen fik derovre premiere i sensommeren, og siden da er salget eksploderet i sådan en grad, at der allerede i oktober stod 8000 på venteliste, og nye helt biler bliver solgt brugt til overpriser på op mod 100.000 kr.

Vi har haft bilen i en uge, hvor vi kørte knap 700 km. Vi er egentligt kun blevet bekræftet i, hvad vi troede tidligere. Kona Electric kommer til at være gennembruddet for elbiler i Danmark, og dret gør den, fordi den har en rækkevidde på ca. 450 km ved blandet kørsel, hvilket faktisk ser ud til at passe meget godt. Kører du kun motorvejskørsel med 110 km/t falder rækkevidden til omkring 315 km., men det rækker stadigvæk til en tur fra Århus til København uden pauser og må siges at være godkendt. Vi har efterhånden prøvet bilen nogle gange, og det har været alle gode gange tre.

Køreegenskaberne i bilen kender vi efterhånden godt, og vi synes, at den er velkørende, der er masser af ekstraudstyr, og det er endda selvom vi ikke kører i modellen med det højeste udstyrsniveau. Alligevel synes jeg ikke, at jeg mangler noget, og jeg kan ikke komme i tanker om, hvad det skulle være, der mangler.

Infotainmentskærmen er skarp og stor, og det hele fungerer ganske fint. Jeg har aktiv lane assist, adaptiv fartpilot, automatisk nødbremse, stemmestyret kontrol til bilen, bluetooth, DAB, med meget mere – kort sagt alt jeg skal bruge og lidt til nå det gælder sikkerhed. Især er det i vintertiden rart, at man via infotainmentsystemet kan indstille bilen til at varme bilen op på forhånd, og så er varme i rattet også standard. Havde jeg nu haft øverste udstyrspakke, havde jeg endda også haft mulighed for elektriske sæder med køl og varme i sædet til bagsædepasagererne.

Pænere, heldigvis

Som Electric har Kona endda smidt nogle af de komplet overflødige plasticdetaljer i designet på fronten, som jeg ellers ikke bryder mig særligt meget om. Så denne udgave er faktisk pænere end standardudgaven.

Kørekomforten er ikke dårlig, og bilen styrer og kører bedre, end man kunne forvente. Selv om bilen vejer ca. 400 kg. mere end en standard-Kona, er den ikke tung, for den har al det moment, den skal bruge helt fra bunden. Og det bliver bare ved og ved og stopper aldrig med at løbe tør for kræfter. Det er altid sjovt sted at opleve. Fx var der en fyr i en gejlet Chevrolet Lacetti på lidt bredere dæk end normen hvor chaufføren tænkte, at han nok hellere måtte køre fra mig, Det kunne han altså ikke, og det er var endda selv om bilen ikke var i sportsfunktionen.

Bliv i Eco-indstilling

Dog er bilen ikke perfekt. For sætter man bilen i netop Sportindstillingen vil man opleve, at de mange kræfter ikke rigtigt kan tøjles. Hjulene når at spinne lidt før ESPen tager fat, og hvis man laver accelerationen i et sving risikerer man overstyring. Det sker også ved 60 km/t at hjulene ikke får helt fat pga. det kraftige moment. Desuden er styretøjet ikke bygget til den sportslige kørsel, hvorimod det er virkelig behageligt og velafstemt ved alle andre former for kørsel. Heldigvis. Hvis du insisterer på at køre hurtigt, kan du dog nå fra 0-100 på 7,6 sek. Det er hurtigt.

Men bilen er vel heller ikke lavet til at give gas – det er som sådan bare en mulighed, når man nu alligevel har de 204 hk og 400 Nm til rådighed, lige meget hvor i spektret man er rent køremæssigt. Man skal huske, at den konstante trækkraft altid er til stede, og man mangler aldrig de kræfter man håber på og har lyst til at bruge.

Men omvendt kan man køre bilen ganske økonomisk. Der er reelt mulighed for tre forskellige drive modes, Eco, Normal og Sport, men holder man drive-knappen nede, går bilen i Eco+, og det betyder, at bilen bliver fartbegrænset til 90 km/t, at momentet sættes ned, og at de regenerative bremser tager bedre fat. Hvis man alligevel bare kører by- eller landevejskørsel er der ikke grund til andet, for på den måde kører man ultraøkonomisk.

Brems med venstre hånd

Materialerne føles efter prismærket helt ok. Kabinen ser ikke dyr ud, men bilen føles heller ikke for billig, og det virker også som om samlekvaliteten er helt i orden. Det kan vi godt li. I gamle dage kunne man opleve, at hvis man gik knapperne efter, så kunne de give lidt efter – det gør de ikke her. Det er ikke perfekt, men det er langtfra dårligt. I det hele taget har Hyundai i vanlig stil tro på egne evner, og det betyder da også at der er fem års garanti på bilen uanset kilometerantal.

Hyundai har endnu et trick gemt oppe i ærmet. Som et alternativ til fx Nissans E-pedal har Hyundai også indført en måde at køre bilen på uden brug af bremsepedalen. Bag rattet sidder der to paneler, som styrer de regenerative bremser. Det smarte er, at man selv bestemmer, hvor effektive de regenerative bremser skal være. Der er tre trin, som er meget forskellige, men fælles er, at man under kørslen kan følge den effekt, bremserne har i realtime, hvis de tilfører bilen energi .

Bonus er, at man ved at holde det venstre panel inde, når man bremser ned, så kan man bremse ned til nul, og bilen sætter ikke i gang igen, inden man træder pedalen ned. Det er smart, og betyder, at man i praksis kan køre bilen helt uden brug af bremsepedalen. Ganske vanedannende.

Men pladsen…

Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Kona Electric må på grund af den store batteripakke under bilen slås med pladsproblemer til passagerer og bagage. Pladsen på bagsædet bliver lige for klejn til voksne og folk med lange ben får kvaler, hvis de vil sidde behageligt. Og hvis du regner med, at du skal have kufferter med til fire personer i bagagerummet, så skal de pakke let, for pladsen er ikke ligefrem klasseledende med blot 331 l – og det føles som mindre.

Samlet efterlader det et aftryk af en bil, som gør rigtig meget godt, og som overrasker med mange fine løsninger – især når det gælder om at følge med i forbruget og forbedre det via overskuelige og gennemarbejdede infotainmentsystem. Det er også fantastisk, at man slipper for konstant at skulle forholde sig til, hvor langt man har tilbage på “tanken”. Vi ladede bile en enkelt gang undervejs og var generelt imponerede over forbruget. Men pladsforholdene imponerer ikke, selv om de ikke er problematiske for fx. børnefamilier.

Der er ingen tvivl om, at el-bilen nu er klar til folket, og med fornuftige priser, komfortable køreegenskaber og en god rækkevidde, så kan man kun håbe, at bilen bliver en lige så stor succes i Danmark som den er i Norge.

FAKTA

Hyundai Kona EV (Electric) Trend 64 kWt

Motor: El

Ydelse: 204 hk (150 Kw)

Max. moment: 400 Nm

Gearkasse: Automatisk

Brændstofforbrug: 445 km. v. blandet kørsel (WLTP)

CO2-udledning: 0 g/km

Tophastighed: 167 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 7,6 sek

Køreklar vægt: 1743 kg

Længde/bredde/højde: 418/180/157 cm

Pris: Hyundai Kona Electric fås fra 274.995 kr.

Ugens testbil koster 324.880 kr. (testbil ekskl. udstyr 309.995 kr.)