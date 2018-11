Suzuki Vitara går efter konkurrenterne

Fjerde generation af Suzuki Vitara har fået et meget nænsomt facelift, men ny motor, forbedret sikkerhed samt gode priser på firehjulstræk, gør den atter aktuel i SUV-klassen

Det er helt vildt, så mange modeller der er, når man tæller efter i SUV-klassen. Listen bliver stadigt længere, og kan blandt andet komme til at gå ud over Suzuki Vitara, som næppe er blandt de første biler, man tænker på, når man skal købe ny SUV. I den seneste tid har Nissan Qashqai for eksempel været den mest solgte bil i Danmark, og i det hele taget er danskerne ganske vilde med biltypen: 20 procent af alle solgte biler i Danmark er SUV i 2018, for det er populært at sidde højt og have god plads i bilen.

Sådan har det egentligt været med Suzuki Vitara i Danmark, siden bilen blev introduceret som den første lette firehjulstrækker i Danmark i 1988 – altså hele 30 år siden. Salget toppede dog i 2006, hvor Suzuki Grand Vitara faktisk var den mest solgte bil i Danmark, hvis man talte gulpladebiler med.

Siden introduktionen er der blevet solgt 35.000 Vitara. De 6.500 er blevet solgt i den nyeste og fjerde generation, men modellen har ikke budt på meget nyt siden introduktionen i 2015, og det har Suzuki nu taget konsekvensen af.

Farvel til diesel

Som det er set før skal man være ekspert for at se, at der er sket ting med Vitara, men kølergrillen og især nye LED-baglygter er med til at understrege forskellen på den faceliftede udgave. I kabinen er der kommet mere blød plast, midterarmlæn, et nyt panel og farvedisplay i instrumentbrættet, så man ligner konkurrenterne mere.

Også på motorprogrammet er der nyt. Diesel forsvinder helt fra Vitara-programmet, så Suzuki nu slet ikke tilbyder diesel længere i nogle af deres biler. Også den kendte 1,6 l.-motor med 120 hk. udgår. I stedet skal vi nu lære en trecylindret Boosterjet med turbo og 112 hk. at kende i Vitara. Ellers findes en 1,4 Boosterjet med turbo, som har 140 hk. Begge fås med automatgear, og hvis det ikke er sagen er der en manuel 5-trins gearkasse til 1,0-motoren, mens 1,4-motoren fås med seks gear.

Det helt specielle som adskiller Suzuki Vitara fra langt de fleste af SUV-konkurrenterne er, at Vitara fås med firehjulstræk. AllGrip Select kalder Suzuki det, og giver mulighed for at vælge mellem en række køreprogrammer, som blandt andet også kommer chaufføren til gode, når det er mindre gode kørselsforhold. Vi har prøvet det, og synes godt om systemet.

Mere sikkerhed

Også sikkerheden er blevet opgraderet. Noget af det er pga. nye krav, og andet ganske glimrende hjælpemidler, som kommer alle til gode i hverdagen. Nødbremsen ser nu også cyklister og fodgængere, bilen har fået skiltegenkendelse og der er nu også en advarsel, hvis vi bakker, og der kommer trafik på tværs.

Alt det nye har ikke betydet det helt store for prisen. 4.000 kr. mere heder det for grundmodellen,men spring den over og gå direkte til Active, som koster fra 20.000 kr. ekstra. Herfra får du bl.a. bakkamera, multimediesystem med DAB+, fartpilot, el-ruder bag, LED-kørelys og flere designdetaljer.

Vi har prøvet både 1,0 og 1,4-motoren, og den mest harmoniske er helt klart den store motor, der har 140 hk. Men den lille motor går det også overraskende godt, for bilen er lettere end den ser ud, og det betyder meget for momentet, som føles nogenlunde tilstrækkeligt.

Senere skal vi også teste 1,4-versionen med automatgear og firehjulstræk, og det er da også topmodellen i modelrækken. Her er prisen 317.990 kr., men så får du også utrolig meget udstyr med i pakken.

Den nye Vitara kommer til at koste fra 197.990 kr, for den mest skrabede model, Club, som bliver introduceret den 11. november.