 Tesla Roadsters med 0 kilometer på tælleren fundet i Kina: Var beregnet til ”reverse engineering”

I maj blev der fundet 3 spritnye Tesla Roadsters fra 2010 med 0 kilometer på tælleren i en skibscontainer i Kina. De fabriksnye Tesla’er skulle tilsyneladende være de sidste helt nye roadster fra 1. generation, men hvorfor blev bilerne aldrig leveret og endte i stedet 13 år i en skibscontainer i Kina?

Gruber Motors siger, at de for nylig modtog oplysningerne om den oprindelige forsendelse, hvilket hjalp dem med at finde frem til, hvor bilerne befandt sig. I forsendelsesoplysningerne blev det afsløret, at bilerne var på vej til en forsknings- og udviklingsfacilitet for en kinesisk bilproducent. Før køretøjerne kunne leveres, gik start-uppen dog konkurs.

“Den oprindelige køber var et R&D-center for en kinesisk bilproducent, der efterfølgende gik konkurs, og antagelsen er, at de blev købt til ‘reverse engineering’, altså kopiering,” skrev Gruber Motors.

Men vent, der er mere! Det viser sig, at forsendelsen ikke kun indeholdt tre, men fire 2010 Tesla Roadsters – VIN 1107, 1120, 1146 og 1185. Den fjerde bil manglede dog chassiet. Endnu en skibscontainer blev efterfølgende fundet af Gruber Motors og indeholdt en masse dele, der kan spores tilbage til VIN 1185, herunder hjul og dæk, en dørsamling, forlygtsamlinger og karosseridele.

De 3 nye biler blev solgt for over 2 millioner dollars, hvilket var væsentligt højere end Hagerty’s værdiansættelse på 151.000 dollars.