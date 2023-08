now playing

Mercedes-AMG fortsætter med at udfordre grænserne for moderne SUV’er med den nyeste udgave af GLC. Den nye Mercedes-AMG GLC SUV overgår sin succesfulde forgænger på alle fronter og kommer i to formidable versioner: Indgangsmodellen GLC 43 4MATIC og den ekstra kraftfulde GLC 63 S E PERFORMANCE, som repræsenterer mærkets første hybriddrevne performance-SUV med op til 680 hestekræfter.

“Med Mercedes-AMG GLC SUV har vi set en enorm succes blandt vores kunder, og med de to forskellige versioner imødekommer vi forskellige ønsker og behov. Med GLC 63 S E PERFORMANCE introducerer vi endvidere vores første hybrid-drevne performance-SUV, som forener massive kræfter med firehjulstræk, baghjulsstyring og lynhurtige gearskift og forstærker den ægte AMG-fornemmelse,” udtaler CEO hos Mercedes-AMG, Michael Schiebe.

GLC 43 4MATIC: Kraftfuld Elegance

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC er udstyret med en 2,0-liters firecylindret benzinmotor med elektrisk assisteret turbolader, der leverer 421 hestekræfter plus et ekstra boost på 14 hestekræfter fra en bæltedrevet starter-generator (BSG). Den elektrisk supporterede turbolader øger responsen og er inspireret af Formel 1-motorteknologi. Med det effektive AMG Performance 4MATIC firehjulstræk og en AMG SPEEDSHIFT MCT 9G automatgearkasse accelererer GLC 43 fra 0-100 kilometer i timen på 4,8 sekunder, med en topfart begrænset til 250 kilometer i timen. Den aktive AMG RIDE CONTROL undervogn med adaptive dæmpere sikrer dynamisk køreglæde.

GLC 63 S E PERFORMANCE: Teknologisk Mesterværk

GLC 63 S E PERFORMANCE repræsenterer et teknologisk mesterværk indenfor drivlinjer, hvor den 2,0-liters benzinmotor kombineres med en kraftfuld elmotor og et effektivt batteri. Denne konfiguration giver en imponerende ydelse på 476 hestekræfter fra den kompakte benzinmotor, hvilket gør det til verdens kraftigste serieproducerede firecylindrede motor. Elmotoren, med 204 hestekræfter, er placeret på bagakslen og forbedrer vægtfordelingen, og dens to-trins gearkasse giver hurtige starter og høj ydelse ved høje hastigheder.

GLC 63 S E PERFORMANCE inkluderer et imponerende 6,1 kWh batteri, designet med fokus på høj output og effektiv køling. Batteriet oplades løbende via rekuperation og kan også oplades på en almindelig ladestander (AC) via en ledning. Kombineret med AMG Performance 4MATIC+ firehjulstræk og forskellige AMG DYNAMIC SELECT køreprogrammer, inklusive fuld elektrisk kørsel, er GLC 63 S E PERFORMANCE den mest avancerede SUV fra Mercedes-AMG nogensinde. Med en samlet ydelse på hele 680 hestekræfter og en 0-100 tid på blot 3,5 sekunder er den også den kraftigste og absolut hurtigste.

Stilfuldt Design og Avanceret Udstyr

Det karakteristiske design af en Mercedes-AMG er tydeligt i GLC 43 og GLC 63 S. Både versioner er udstyret med sportssæder, et AMG Performance sportsrat og iøjnefaldende detaljer som baggrundsbelyste AMG-logoer på dørtrinnene. Udstyrspakker som AMG Carbon Exterior Package, AMG Aerodynamics Package og AMG Night Exterior Package kan tilvælges for at forstærke det sportslige udtryk.

Den nye Mercedes-AMG GLC SUV forventes at ankomme til Danmark i 2024. Den er en imponerende manifestation af teknologisk innovation og kraftfuld ydeevne, og den vil uden tvivl fortsætte den imponerende arv fra Affalterbach.