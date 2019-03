Test: Mercedes GLA, SUV’ish…

En GLA er en typisk lille SUV – den ser ud som noget, den ikke er, men skuffer alligevel ikke. Fornemmelsen af at køre Mercedes er heldigvis til stede

Af Christian Walther Øyrabø,

Fotos: David Engstrøm

Min kone går i Ilse Jacobsen-gummistøvler, men hun går altid uden om vandpytter, og støvlerne har maximalt været ude i vand med en dybde på fire mm. Hun bruger dem, hvis der bare er dugget udenfor, fordi det ser godt ud. Sådan en bil er GLA, og flere af dens konkurrenter for den sags skyld.

Det skal ikke betragtes som noget nedladende eller negativt, for en GLA ser mega fed ud og kører godt, men lad os nu være ærlige: En GLA vil aldrig komme ud for noget værre end en græsplæne i et sommerhus, der ikke har været slået siden sidste efterår.

Bilen vi havde til test, var en GLA 200 med 1.6 benzinmotor og 156 hk. Bilen havde 7-trins automatgear og klarede 0-100 på 8,1 sek. Topfarten er opgivet til 215 km/t.

Ægte Mercedes

En ting, der er udenfor diskussion, er, at en GLA føles som en Mercedes. Du har ikke nogen discount eller ”lille model”-fornemmelse, når du kører den. Bilen vi kørte havde tilmed det rigtige skørte offroad lir, to udstødninger og sprøde 19”-fælge, naturligvis med vinterdæk. Når man kører Mercedes, nedværdiger man sig ikke til at skalere ned til tarvelige dækstørrelser, bare fordi det er vinter. Appearance is all…

Alle piger vil have en

Der findes masser af mennesker, der ikke gider betale ekstra for at køre i en Mercedes, men GLA røber, at mange nok godt kunne tænke sig det alligevel, hvis det kunne lade sig gøre. Opmærksomheden omkring bilen havde især overrepræsentation blandt kvinder. Ofte når en kvinde kom i nærheden af bilen, gav det anledning til flere spørgsmål end normalt og mange komplimenter.

Mange bilinteresserede mænd ville nok drømme om at bilen havde været udstyret med en større motor, og allerhelst topmodellen GLA 45 AMG med 381 hk. Men sandheden er, at det er lige meget, for det fleste vil vælge bilen ud fra samme passionscenter i hjernen, som når de køber Ilse Jacobsen-gummistøvler. De skal ikke bruges i mudder, men se godt ud.

Omskrevet til Mercedes sprog: En GLA med 156 hk er fint nok, for den ligner en med 250 hk, og den skal ikke race, men nydes og ses.

Op og se

I en GLA sidder du højt, og føler du har et godt udsyn. Bilen føles ikke spor SUV-agtig at køre, men mere som en alm. bil med samme komfort. Du sidder rigtigt godt i bilen, og du føler du sidder en luksusbil. Kabinen har høj kvalitet, og alt er lækkert at betjene og røre ved.

I forhold til prisen, der hurtigt ender på den kedelige side af 500-600.000 kroner, mangler bilen noget udstyr. I Danmark har vi generelt samme temperatur som i vores køleskab halvdelen af året, så Mercedes, sæt nu bare noget så simpelt som ratvarme i jeres biler som standard. Alt fra Sydkorea har det!

En GLA har naturligvis meget andet af det af komfort og sikkerhedsudstyr, du forventer, men det koster at nå helt derop, hvor du føler, at nu er bilen fyldt rigtigt op.

GLA føles mere personbilsagtig indeni end dens konkurrenter fra BMW og Audi, men det er en smagssag, om man ønsker miniSUV-følelsen indeni eller kun udenpå. GLA fås med både forhjulstræk og firhjulstræk, hvilket de færreste reelt har brug for.

Men hey – du ser godt ud bag rattet.

Faktabox

Mercedes-Benz GLA 200 final edition

Motor: 1,6 benzin 4. cyl.

Ydelse: 156 hk v. 5300 o/min.

Max. moment: 250 Nm v. 1250 o/min.

Gearkasse: 7-trins automatisk DCT

Forbrug: 13,9 km/l (WLTP) ved blandet kørsel

CO2-udledning: 148 g/km

Tophastighed: 215 km/t.

Acc. 0-100 km/t.: 8,1 sek.

Køreklar vægt: 1.395 kg

Længde/bredde/højde: 442/180/149 cm

Pris: Mercedes-Benz GLA fås fra 368.398 kr

Ugens testbil koster 443.049 kr. (ekskl. ekstraudstyr 419.898 kr.)