Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+: Sporty og effektiv

Mercedes-AMG præsenterer nu E 53 HYBRID 4MATIC+, en innovativ hybridmodel, der kombinerer rå kraft med bæredygtig mobilitet. Med sin avancerede 3,0 liters seks-cylindret motor og en kraftfuld elektrisk motor, leverer denne bil en samlet ydelse på imponerende 585 hk. Dette gør den til en af de mest dynamiske hybridbiler på markedet, der samtidig kan køre mere end 100 km på ren elektrisk energi.

Kompromisløs performance

E 53 HYBRID 4MATIC+’s kraftcenter består af en 3,0 liters seks-cylindret motor, der sammen med den elektriske motor leverer et samlet drejningsmoment på 750 Nm. Denne kombination sikrer, at bilen sprinter fra 0-100 km/t på blot 3,8 sekunder, mens den elektronisk begrænsede tophastighed ligger på 280 km/t. Bilen kan endda nå op til 140 km/t udelukkende på elektrisk kraft, hvilket understreger dens imponerende elektriske kapaciteter.

Den elektriske motor, som er integreret i AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-gearkassen, bidrager med 480 Nm fra første omdrejning, hvilket garanterer en lynhurtig acceleration. Med et 28,6 kWh batteri, hvoraf 21,22 kWh er aktivt tilgængeligt, sikres en bemærkelsesværdig elektrisk rækkevidde på over 100 km – mere end nok til daglig kørsel for de fleste.

Optimeret opladning

Bilen er udstyret med en 11 kW standardlader, mens en 60 kW hurtiglader tilbydes som ekstraudstyr, hvilket gør det muligt at oplade batteriet fra 10 % til 80 % på ca. 20 minutter, så du hurtigt kan være på farten igen.

Forstærket karosseri og unikt AMG-Design

For at matche drivlinjens potentiale har E 53 HYBRID 4MATIC+ gennemgået en række karosseriforstærkninger for at forbedre lateral dynamik og reducere vridninger. Disse ændringer resulterer i en endnu mere præcis styring og forbedret køreegenskaber.

Udseendemæssigt adskiller E 53 HYBRID 4MATIC+ sig fra andre Mercedes-Benz modeller med sine AMG-specifikke designelementer såsom den karakteristiske AMG-frontgrill, bredere frontskørter, større luftindtag, og sideskørter der understreger bilens sportslige natur.

Luksuriøst og teknologisk Interiør

Indeni byder E 53 HYBRID 4MATIC+ på et eksklusivt interiør, hvor åbenporet asketræ i grå med AMG-logo møder den avancerede MBUX Superscreen. Bilens digitale oplevelse er beriget med AMG- og hybrid-specifikke funktioner, der blandt andet giver information om ladestatus, batteritemperatur, og elektrisk rækkevidde.

Med lanceringen af E 53 HYBRID 4MATIC+ understreger Mercedes-AMG sit engagement i at forene høj ydelse med bæredygtighed, og sætter nye standarder for hvad en sportslig hybridbil kan præstere.