TV2-dokumentar afslører omfattende snyd i leasingbranchen: Krav om licensordning intensiveres

Den nye TV2-dokumentar, ‘Den sorte svane’, illustrerer store problemer med snyd og fusk i dele af leasingbranchen. Det viser, at der er akut behov for en licensordning for leasingselskaber, der kan rydde op i de brodne kar.

TV2-dokumentaren, ‘Den sorte svane’, afslører alvorlige problemer med kriminalitet og svindel i leasingbranchen, hvor advokater, bandekriminelle og lyssky leasingselskaber samarbejder om omfattende ulovlige aktiviteter. Denne afsløring understreger behovet for en licensordning for leasingselskaber, mener De Danske Bilimportører, som støtter Regeringens bandepakke fra sidste år.

”Politikerne har længe vidst, at leasingselskaber bruges af rocker-bande miljøer til svindel. Det har stået i adskillige rapporter fra Politiet, og branchen har længe forsøgt at råbe op om problemet. Vi mangler at se konkrete initiativer, der effektivt lukker ned for disse aktiviteter, som fx en licensordning for leasingselskaber,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Behov for en omfattende licensordning

Regeringen har varslet, at man vil se på en licensordning for leasingselskaber, men har endnu ikke fremsendt forslag til, hvordan licensordningen skal skrues sammen. De Danske Bilimportører anbefaler, at licensordningen bruger alle nødvendige virkemidler for at holde kriminelle ude af branchen. Dette inkluderer skærpede kapitalkrav, skærpede tilsynskrav og en fit and proper vurdering for bestyrelse og direktion.

”Det er naturligt, at der stilles krav til leasingselskaber på samme måde, som der stilles krav til banker og pengeinstitutter, så alle og enhver ikke bare uden videre kan oprette et leasingselskab. Licensordningen kan sættes sammen på flere måder, men det vigtigste er, at barren sættes højt, så der bliver ryddet ud i alle de brodne kar,” siger Mads Rørvig.

Opfordring til hurtig handling

De Danske Bilimportører opfordrer Regeringen til at fremskynde arbejdet med licensordningen for at fjerne de selskaber, der ødelægger branchen for de seriøse aktører. En effektiv licensordning vil bidrage til at skabe en mere sikker og pålidelig leasingbranche.